Android 12L beta disponibile: nuove funzionalità, compatibilità e installazione

Puoi installare Android 12L per essere tra i primi a testare questo nuovo sistema operativo. Google ha appena reso disponibile la prima beta.

Il 27 ottobre 2021, in occasione dell’Android Dev Summit 2021, Google ha rivelato Android 12 per. Questa nuova versione di Android è diversa daAndroid 12Progettato per schermi di grandi dimensioni. Si tratta di tablet e smartphone pieghevoli (oltre a smartphone con due schermi), Chrome OS e dispositivi con schermo esterno.

Cosa puoi aspettarti dalla prima beta di Android 12L?

Per gli utenti, la prima beta include correzioni di bug, miglioramenti dell’esperienza utente e patch di sicurezza di dicembre 2021. Per gli sviluppatori, questo è il posto più interessante. Android 12L integra infatti nuovi strumenti oltre alle API ufficiali di Android 12L (livello API 32).

Oltre a queste aggiunte, troverai la maggior parte delle funzionalità già descritte da Google nei precedenti aggiornamenti.

Ciò include modifiche dell’interfaccia utente per schermi di grandi dimensioni, multitasking più conveniente e ridimensionamento delle app migliorato.

Quali sono i dispositivi compatibili?

Puoi installare Android 12L su un file Google Pixel 3a o l’ultimo pixel, come Pixel 6 Pro (Anche se Android 12L arriverà in seguito su Pixel 6). Puoi anche eseguire Android 12L in Android Studio Su sistemi operativi Mac, Windows o GNU/Linux.

Per chi ha acquistato un Lenovo Tab P12 ProPotrai installare Android 12L su un vero tablet, tuttavia dovrai attendere ancora qualche giorno per ottenere la beta specifica.

Come installare Android 12L beta?

Devi solo seguire questo link Per aderire al programma beta di Android 12L. È possibile ottenere immagini di sistema del dispositivo da qui.

Come promemoria, questa è una versione beta, il che significa che incontrerai errori, funzioni mancanti, problemi di prestazioni… In breve, inizia a installarlo solo se hai un altro dispositivo adatto.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.