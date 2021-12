Devo registrarmi per utilizzare l’assistente vocale?

Alexa, è necessario un account Amazon per usarlo. In questo articolo vedrai i passaggi da seguire per poter controllare gli oggetti collegati utilizzando questo assistente vocale.

Alexa, l’assistente vocale È richiesta la creazione di un account Amazon. Con questo strumento puoi controllare tutti i tuoi file Dispositivi connessi. Scopri cosa fare prima di assumere il controllo dei dispositivi connessi alla voce.

Prima di tutto, crea il tuo account Amazon

dove Alexa È un prodotto Amazon, devi creare un file conto amazon Prima di tutto. Che si tratti di un Amazon Echo o di un altro altoparlante Alexa, questa mossa sarà quella inevitabile. Inoltre, devi usare il dispositivo corretto. Alexa infatti è un assistente vocale, non è necessario installarlo su un dispositivo sprovvisto di altoparlanti.

D’altra parte, Amazon non ti obbliga ad iscriverti. Puoi usare Alexa una volta che hai il tuo account Amazon.

Crea il tuo account in 10 passaggi sul tuo PC

In soli 10 passaggi, puoi creare il tuo account Amazon sul tuo PC e accedere alle funzionalità di Alexa:

Apri il tuo browser. Vai su Amazon.com. Fai clic su “Ehi, identificati” situato nell’angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su “Crea il tuo account Amazon” nella parte inferiore della pagina. Inserisci il tuo nome e indirizzo E-mail e la tua password, quindi fai clic su Crea il tuo account Amazon. Risolvi il puzzle prima di continuare. Questo passaggio è necessario per creare il tuo account Amazon e accedere ad Alexa. Inserisci la password in Uso unico (OTP). Lo riceverai nella tua casella di posta, copialo e incollalo nel sito Web di Amazon prima di fare clic su Verifica. Inserisci anche un numero cellulare Quindi Amazon può inviarti una password una tantum tramite il tuo telefono. Invia la password inviata da Amazon sul sito. Fai clic su Crea il tuo account Amazon.

Alexa: come creare il tuo account Amazon su Android o iPhone?

Il passi essi stesso Se crei il tuo account Amazon sul dispositivo cellulare (Android o iPhone). In questo modo, tutto ciò che devi fare è aprire l’app anziché il sito web. Per poter scaricare l’app da Amazon, devi andare su App Store o Google Play. Tieni presente che l’app Amazon è disponibile nella versione Android o iOS.

Infine, dobbiamo ricordare che un abbonamento ad Amazon Prime non è obbligatorio per usufruire di Alexa con il proprio account. Tuttavia, ci sono buone ragioni che possono motivarti a farlo. Tra questi c’è la possibilità di ottenere ulteriori sconti facendo acquisti con Alexa.