Da dove viene questa strana cicatrice sulla fronte del principe William? | proprietà

Se questa cicatrice sulla fronte del principe William ha polarizzato alcuni fan della famiglia reale inglese, in realtà non è molto recente. In realtà è il risultato di un incidente di golf in gioventù che le ha fratturato il cranio. L’incidente è avvenuto nel 1991 nella sua scuola di Wokingham. Durante una partita con gli amici, l’erede al trono di nove anni è stato colpito alla testa con una mazza da golf.