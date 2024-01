Andrade El Edolo parla della sua partenza dalla AEW

Dopo Apocalisse, abbiamo appreso ufficialmente che Andrade El Edolo non è più nella AEW. Molti si aspettano di vederlo firmare con la WWE o con il Messico a tempo pieno, ma nulla è stato ancora confermato.

Oggi, Andrade El Edolo ha avuto il tempo di ringraziare la AEW su Twitter per i suoi due anni e mezzo con la compagnia:

Voglio ringraziarti per il tuo tempo alla AEW e soprattutto Tony Khan. Voglio anche dire addio a tutti i wrestler, gli addetti alla sicurezza, gli operatori di ripresa, gli arbitri e tutti coloro che lavorano nella compagnia e hanno fatto parte del mio tempo in AEW. Kenny, Young Bucks, Taz, Schiavone, Aubrey, Jerry, Hobbs, Hawk, Kingston, Ricky, Orange, Thunder, Jack Perry, Austin, Colten, Sonjay e molti altri. Come dimenticare tutti i messicani! Mi è piaciuto condividere l'anello con STING, PAC, Darby, Garcia, Jay e molti altri. Mi sarebbe piaciuto affrontare Mox, Page, Hobbs, Ricky, Dante, Cage, Dustin. Grazie AEW e grazie a tutti i fan per il vostro continuo supporto. Come sempre vi auguro il meglio!!!''

Andrade ha concluso il suo periodo con la AEW perdendo contro Miro al Wolrds End il 30 dicembre. Avrà avuto anche l'opportunità di partecipare alla Continental Classic e brillare così prima di partire.

Sfortunatamente per Andrade, non ha mai avuto l'opportunità di diventare campione della AEW o di essere in cima al roster. Problema di prenotazione o disponibilità Andrade? In questo momento nessuno conosce la risposta a questa domanda.

