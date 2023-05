Philippe Echest perde la pazienza in “Cauchemar en kitchen” dopo aver scoperto l’inimmaginabile: “Sei un bugiardo e un imbroglione”

Questo giovedì 4 maggio va in onda su M6 un nuovo episodio di “Cauchemar en kitchen”. Questa settimana, due fratelli e una sorella al timone di un ristorante dell’Alta Garonna hanno chiesto la consulenza di esperti dello chef Philippe Echebest per tirarli fuori da una brutta situazione.

Lo stabilimento offre un buffet a volontà in cui è possibile trovare una vasta gamma di prodotti fantasiosi, come foie gras, capesante e persino costolette. Una formula che ha molto sorpreso lo chef in termini di benefici che i ristoratori potrebbero trarne. Anche Tony, l’ex chef e igienista, ha voluto rassicurare il miglior lavoratore di Francia dicendo che il locale veniva pulito ogni settimana da cima a fondo, anche dicendo che era arrivato al punto di follia.

Lo scambio lunare tra Philippe Etchebest e un ristoratore nella cucina di Kouchmar: “è ancora molto violento”

Di fronte a tutte queste affermazioni, Philippe Echebest ha avuto qualche difficoltà a identificare il problema del ristorante. Così ha deciso, come al solito, di riempire l’intero locale servendo i clienti. Ma è qui che le cose si sono complicate. Oltre a non tenere il passo in cucina, lo chef superstar ha scoperto che Tony gli aveva mentito. Infatti, Christopher, suo fratello, ha venduto la miccia ammettendo che Tony aveva pulito la cucina perché sapeva che Philippe Echebest sarebbe venuto. Così ha rivelato che, in tempi normali, la pulizia di un edificio lascia evidentemente a desiderare. Ha anche detto di aver trovato un animale morto nascosto dietro uno dei frigoriferi qualche tempo fa. “C’era un forte odore. Ho aspettato un giorno o due. Mi sono detto, questo è strano. Ho cercato e ho trovato un animale morto dietro il congelatore.» Immagine mostrata a supporto. “È un topo morto? È nella riserva. Puzzava e nessuno l’ha tolto” La reazione di Philip Echebest.

Rendendosi conto di essere stato imbrogliato, il miglior servitore di Francia corre in cucina per confrontarsi con Tony, che inizialmente continua a mentire affermando di non sapere di questa foto. È stato sufficiente per liberare Philip Echebest dai suoi cardini. “Non sai cosa sia. Questo non ti viene in mente? Un animale morto in un angolo puzzolente? Non ti sciocca. capo dell’igiene? […] No, ma non ti vergogni. Nove anni, hai addestrato le persone alla pulizia? Voi ? Non è vero? Mi hai mentito ? sei una frode […] Mi hai infastidito fin dall’inizio”.ha esclamato Philippe Etchebest, anche lui deciso per una decisione radicale. “Anche se mi hai mentito fino in fondo, ci fermeremo qui. Dirò alla gente di andarsene”.ha finito.