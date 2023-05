Anderlecht e Standard si danno battaglia, ma chi è Romain Mondl, il grande talento del Tottenham? – Tutto il calcio

Quest’estate il grande talento inglese Romain Mondel sarà libero da qualsiasi contratto, e questo non è sfuggito all’attenzione dei club belgi. Standard e Anderlecht ci sono subito, ma quali sono le caratteristiche di questo giocatore?

Inutile dire che non vi presentiamo in dettaglio nessun giocatore menzionato in questo o quel club belga durante la finestra di mercato. Anderlecht, Standard, Genk o Bruges hanno elenchi piuttosto estesi, e se è interessante nominare chi vi appare per completezza, questi sono solo elenchi, a volte ambigui.

Ma quando è Fabrizio Romano a citare per nome Anderlecht e Standard come mete sensate per Romaine Lee Mondel (20 anni), grande talento del Tottenham, vale la pena guardarlo. Non sederti in panchina in Premier League se non hai qualcosa in più.

Il Tottenham non dà scampo ai giovani

Tuttavia, né Antonio Conte né i suoi successori hanno offerto il tempo di gioco a Mondel, che è uno dei motivi per cui ora è così vicino alla libertà: le giovanili del Tottenham sono sfortunate in prima squadra.







Per questo Romajen Mondel ha deciso, dopo aver fatto un’offerta qualche mese fa, di non allungare al Tottenham. Il suo profilo potrebbe interessare molti club: Mondel ha giocato tante partite a sinistra quante ne ha giocate a destra, da esterno esterno come terzino. Con 8 gol e 5 assist, ha fornito statistiche interessanti in questa stagione nell’Under 23.

Questo è esattamente ciò che cerca lo Standard, ma anche l’Anderlecht. Francis Amuzu dovrebbe lasciare la RSCA quest’estate e Mendel potrebbe sostituirlo a sinistra; Ma il versatile esterno può portare concorrenza anche sulla fascia destra, dove è così vulnerabile. Mundle avrà il tempo di giocare, anche un trampolino di lancio, ed è quello che vuole.

Dal punto di vista matematico, anche questo si adatta al 100% alla politica di Jesper Fredberg: Compra basso e vendi alto. In questo caso, per attrarre gratuitamente potenziali nazionali inglesi nelle squadre giovanili. L’inglese vende a caro prezzo come lo conosciamo. E la Premier League guarda Romain Mondel…

