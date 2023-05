Perché ‘God Save the King’ è stato ampiamente fischiato dai tifosi del Liverpool | calcio straniero

Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.

L’anno scorso, prima delle finali di League Cup e FA Cup, entrambe vinte dai Reds a Wembley, è stato cantato anche l’inno. “You Never Walk Alone”, l’inno non ufficiale del club, è stato issato a squarciagola accanto a tutto il campo subito dopo “God Save the King”.

Pur consapevole del pericolo di questo tipo di eventi, il club ha deciso di mantenere vivo l’inno, come lo è in tutti gli stadi della Premier League questo fine settimana. Venerdì, durante la conferenza stampa pre-partita, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è stato molto diplomatico al riguardo.

“La posizione del club è la mia. Inoltre, è sicuramente un argomento su cui non posso avere un’opinione precisa. Sono tedesco, non abbiamo un re o una regina, ho 55 anni e non l’ho mai saputo”. ha spazzato.

Ha aggiunto: “Sono sicuro che molte persone nel paese saranno felici dell’incoronazione. Ad altri non importerà e ad alcuni non piacerà. È così che va e sarà in tutto il paese”.