Andateci domani, ALDI sta aprendo un nuovo pop-up ad Andenne!

In questo negozio i clienti troveranno interessanti offerte a prezzi altamente scontati. Pertanto, ALDI vuole ridurre le scorte in eccesso e offrire ai consumatori un grande vantaggio dai suoi prezzi più bassi.

A partire da mercoledì 13 luglio, ALDI aprirà un pop-up nel suo negozio situato in Avenue de Belle-Mine 24 ad Andenne. Più precisamente, nella parte retrostante la riserva. I clienti possono accedere alla sezione outlet attraverso il “regolare” negozio ALDI di Andenne, che rimane aperto per la spesa quotidiana.







L’outlet presenterà ogni giorno una nuova collezione di tutti i tipi di offerte non alimentari da ALDI flyer con grandi sconti. Nei primi giorni i clienti potranno trovare, ad esempio, radio DAB, tostapane e sedie da ufficio a prezzi contenuti.

ALDI è noto per le sue interessanti offerte settimanali il mercoledì e il sabato a prezzi bassi. La pandemia ha portato alcune sfide, come un divieto temporaneo alla vendita di articoli non alimentari, nonché difficoltà logistiche lungo la catena.

Tuttavia ALDI ha sempre saputo proporre ai propri clienti offerte interessanti e temporanee. Tuttavia, ciò ha comportato che ALDI ora abbia scorte in eccesso per alcune offerte. In questo periodo di alta inflazione, questo è il momento perfetto per ALDI per organizzare un punto vendita temporaneo a prezzi fortemente scontati al fine di sostenere il potere d’acquisto dei consumatori belgi, anche in questi tempi.

L’outlet sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:00. La parte portuale chiuderà non prima del 13 agosto, o fino all’esaurimento delle scorte.