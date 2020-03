Anche Auletta tra i Comuni “zona rossa” del Vallo di Diano

Nuova ordinanza del governatore De Luca. Con Auletta, salgono a 5 i Comuni valdianesi dichiarati zona rossa

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto quest’oggi con un’apposita ordinanza il divieto di entrata e uscita da Auletta: cresce così a cinque il numero dei comuni dichiarati ‘zona rossa’ nel Vallo di Diano.

Il provvedimento si é reso necessario per il sensibile aumento dei casi positivi da Covid – 19. Il sindaco, Pietro Pessolano, il vice sindaco ed un medico di famiglia di Auletta sono risultati positivi. Si teme che nelle prossime ore cresca il numero dei contagiati.

Il comune di Auletta è al confine con Caggiano che insieme ad Atena Lucana, Polla e Sala Consilina sono stati dichiarati “zona rossa” dallo scorso 15 marzo.

Vallo di Diano in lutto per il comandante Morello

Intanto la comunità valdianese è in lutto per la morte per coronavirus del comandante dei Vigili del fuoco di Sala Consilina, Luigi Morello, seconda vittima nella zona dopo il parroco di Caggiano, don Alessandro Brignone.