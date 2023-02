Salmonella, allergene non citato… Afsca ricorda una vasta gamma di prodotti venduti nei supermercati

ILOggi, martedì, Paas Food Industries, in accordo con l’Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (Afsca), continua a richiamare il prodotto chipolata dal pollo di Merguez a causa della possibile presenza di salmonella, afferma in una comunicazione. .







Questo è Merquis Chipolatas Chicken confezionato in una custodia di plastica datata 22 febbraio 2023. Il prodotto è stato commercializzato tra il 16 e il 20 febbraio e riporta il numero di lotto 217174.

La Società richiede ai propri clienti di non consumare questo prodotto e di restituirlo al punto vendita Intermarché / Intermarché a Mestdagh dove è stato acquistato.

Per ulteriori domande, i clienti possono contattare il Servizio Clienti di Paas Food Industries al numero di telefono 089/77.99.83.



La salmonella è un tipo di batterio che può causare sintomi come diarrea, febbre e crampi allo stomaco. È una delle più comuni infezioni di origine alimentare.

Ricorda Delhaize

Delhaize Cheese & Pesto Dip (90g) contiene l’allergene “Peanut”. Questi allergeni non sono menzionati sull’etichetta. Delhaize ha quindi deciso, in consultazione con la FASFC, di ritirare questo prodotto dalla vendita.



Se hai un’allergia alle arachidi, non consumare questo prodotto e restituirlo al punto di acquisto. Le persone che non sono allergiche alle arachidi possono mangiarlo senza alcun rischio.

Informazioni sul prodotto:

Nome: Salsa Pesto e Formaggio 90g

Marca: Delhaiz

Codice EAN: 5400119578226

Data di scadenza (DLC): 10/03/2023

Periodo di commercializzazione: dal 20/02/2023 al 21/02/2023 compreso

Avertissement di Albert Heijn

In consultazione con la FASFC, Albert Heijn ha deciso di ritirare dalla vendita 3 tipi di dip. I prodotti possono contenere l’allergene “arachide”, che non è menzionato sulle etichette.



I clienti con allergia alle arachidi sono pregati di non consumare i prodotti e di restituirli a un negozio Albert Heijn, dove saranno rimborsati.

Descrizione dei prodotti:

Categoria di prodotto: aperitivo/dip

Nome del prodotto e (BDD – Data minima di durata):

– Salsa Triple AH (salsa di senape al miele, salsa tartara e maionese al pesto) avec DDM 03-10-2023

– Spalmare e Immergere Pesto Verde DDM 10-03-2023

– E Hummus Pesto Con DDM 09-03-2023.

Marca: Albert Heijn

Tipo di confezione: barattoli di plastica