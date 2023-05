“Questo genere di dichiarazioni non aiuta l’Europa”, risponde il ministro della Difesa Ludivine Dedonder al capo di Dassault.

Secondo lei, queste dichiarazioni non contribuiscono alla difesa dell’Europa. “Mi fa sorridere perché questa dichiarazione non mi sorprende davvero. Questo tipo di dichiarazione ha retto la difesa in Europa per anni”, ha spiegato alle onde radio a La Première.



Ascoltato dal Senato francese, il presidente di Dassault Aviation, Eric Trappier, ha annunciato di essere contrario ai paesi europei che hanno scelto il caccia F-35 statunitense – in particolare il Belgio – aderendo al programma SCAF (Future Combat Air System). Quindi il Lockheed Martin è stato preferito al Rafale francese.



di video “Non capisco perché darei un lavoro ai belgi oggi”, ha detto una settimana fa.

Parole che contrastano con la simpatia mostrata dai parlamentari francesi a marzo nei confronti del Belgio. Il deputato Thomas Gasiloud (LREM, il partito del presidente Macron), che guidava una delegazione parlamentare, si è poi espresso a favore dello SCAF davanti ai suoi colleghi belgi e ha ritenuto che l’industria della difesa belga avesse il suo posto attorno al tavolo. “Attribuisco particolare importanza al rafforzamento della difesa in Europa”, ha sottolineato la Dedondre, ricordando gli 1,8 miliardi di euro da investire nell’ambito del piano STAR per promuovere l’innovazione nel settore. Ha aggiunto: “Il signor Trappier, non importa quanto potente sia un amministratore delegato, non mi dirà come agire e spero che i governi di altri paesi europei pro-difensivi non seguano questo consiglio”.