Amore nella prateria: Annie è devastata e vittima di un grave incidente, è arrivata la triste notizia

Gli amanti fanno l’amore nel prato Pierre e Fred si incontrano allo spettacolo. Di recente, quest’ultima ha anche condiviso un messaggio di SOS per aiutare Annie, un’altra candidata al programma.

Candidato all’amore nel prato in grande difficoltà

Su Instagram, Pierre e Fred di Love erano fuori nel prato e poi hanno condiviso un video straziante del loro amico. Quest’ultimo è un “fantino e allevatore di cavalli da dressage e da competizione da 40 anni” che Vive in “grande angoscia”.

La candidata Love sul prato ha rivelato che un elicottero EDF ha sorvolato la sua operazione a bassa quota per lunghissimi minuti. Ciò ha causato un “panico in tutta la fattoria”.

Prima di sottolineare che i capelli eccessivamente stressati hanno “rotto la recinzione”. E per causare gravi danni all’interno dell’istruzione. ” Ho ottenuto Due cavalli zoppi. giumenta ferita” Annie ha ammesso.

E per aggiungere a questo per passione, una cavalla incinta, che ha perso la vita, ha dato alla luce un puledro cieco. Crepacuore per il filtro dell’amore nel prato. Considerava la sua cavalla la sua “migliore” bestia che “aveva solo 14 anni”.

Inoltre, questa cavalla deve diventare madre di altri puledri. D’ora in poi, “passa il suo tempo a riparare recinzioni danneggiate”. E questo è dovuto all’elicottero che ha devastato la sua educazione. prima di sottolineare che lei lo ha causato Ancora con grossi problemi finanziari.

“Quello che è appena successo ad Annie è inaccettabile!”

Annie di Love in the Prairie ha poi affermato di non guadagnare “niente”. rivelato: ” La maggior parte delle volte Soffro di impotenza. L’anno scorso ho avuto un buon anno. . Ma non è tutto.

Annie ha anche continuato: Guadagno 300 euro l’anno, lavoro 70 ore a settimana. E prenditi una settimana di ferie ogni cinque anni. E questo, francamente, è troppo per me. Non posso più “ .

Dopodiché, il filtro dell’amore nel prato ha detto: “Come puoi combattere questi problemi quando ti prendi sempre cura dei cavalli?” .

Quindi Pierre e Fred hanno catturato: “Mentre ci sei Sempre più complicato fare agricoltura e la zootecnia, dove gli agricoltori devono dimostrare giorno per giorno di rispettare tutto e niente in tutti i campi”. .