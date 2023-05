“È stato punito e non si riprenderà”: dopo mesi di silenzio, Katherine Lara parla del caso Palmmed

In particolare, è dovuto alla crudeltà dei media di cui soffre il comico: “Per me è altamente pubblicizzato. Ho sofferto molto e l’ho trovato terribile. Pierre è stato punito, non è pronto a riprendersi. La punizione è dura, specialmente quando sei qualcuno che dovrebbe far ridere la gente. Quindi è molto difficile per lui. Ma devo anche dire che è orribile per queste povere persone che sono state ferite“.

“Sarà costoso”: questa frase pronunciata da Pierre Palmede nel suo letto d’ospedale provoca la separazione dalla sorella

Catherine Lara spiega anche perché non vuole parlare di questo argomento: “Mi sono rifiutato di parlare di questa storia. Non volevo essere coinvolto in niente di tutto ciò. È molto triste per tutti, compreso anche Pierre, che conoscevo e frequentavo molto contemporaneamente. Le nostre vite ci hanno spinto in un angolo”.

Quando la conduttrice le ha chiesto se fosse stata in contatto con Pierre Palmed, il cantante ha risposto con fermezza: “nonAnche alla domanda sulle condizioni di Muriel Rubin, Katherine Lara ha risposto candidamente: “Muriel è Muriel, non voglio essere al suo posto per questo perché ha un rapporto molto stretto con lui ed è affar suo. Non permetterò a me stesso di interferire con l’affetto di qualcuno.“

“Ha dato anche a me molte emozioni, perché mi sono reso conto che tutte queste persone sono così disperate, da un lato perché sono ferite, e dall’altro perché penso ancora che a un certo punto Pierre abbia dovuto rendersi conto dell’orrore della situazione Comunque.”

Il caso Pierre Palmed: “Viveva fuori da ogni realtà finanziaria…”