“È un peccato” Questo artista della Toei odia l'anime di One Piece e lo fa sapere!

Da tempo si parla su Internet dell'anime One Piece, riconosciuto in tutto il mondo. Sebbene l'animazione sia all'altezza delle aspettative, sembra esserci un altro aspetto che lascia i network a grattarsi la testa. La situazione sta guadagnando slancio man mano che gli animatori comunicano sull'argomento.

Nel 2024, “One Piece” è uno dei manga più venduti di tutti i tempi. La famosa storia dei pirati di Eiichiro Oda è diventata un pilastro della cultura popolare sin dal suo debutto nel 1997. L'adattamento anime che porta il suo nome è stato un vero successo, avendo debuttato nel 1999. Ad oggi, Toei Animation rimane lo studio di produzione dietro questo classico gioco giapponese . Nonostante l'animazione sia all'altezza del titolo, gli effetti sonori sembrano lasciare un po' a desiderare. Pertanto, quando i padroni di casa si lamentano a loro volta, la questione non dovrebbe più essere presa alla leggera…

Nel mondo dell'animazione, il campanello sta suonando!

Sebbene sia molto raro nel mondo degli anime vedere dei professionisti esprimersi nei propri lavori, Sota Shigetsu prende l'iniziativa! Recentemente, il conduttore ha pubblicato un post su X criticando pubblicamente gli effetti sonori della serie. Sebbene l'animazione di One Piece sia migliorata notevolmente nel corso degli anni, il suono no. Dal 2019 (l'inizio dell'arco narrativo di Wano), Toei Animation ha deciso di implementare le voci dell'altro suo anime principale “Dragon Ball”. Sfortunatamente, non esiste alcuna spiegazione che giustifichi questa scelta da parte dello studio. Per Sota Shigetsu questo è un punto che deve essere cambiato il prima possibile, perché “non si può godere di un buon video con questa qualità del suono”. Il lavoro degli animatori per rendere One Piece “l'anime più bello” è chiaramente influenzato dal suono “mediocre” degli FX.

L'audio in One Piece è davvero pessimo, quindi spero che venga fatto qualcosa prima o poi… Questo episodio è stato davvero triste a causa della differenza tra un'animazione travolgente e un audio pessimo.

Il post X del conduttore Sota Shigetsu esprime la sua insoddisfazione

Tra modernità e nostalgia, One Piece è diviso

I fan condividono opinioni contrastanti sulla qualità del suono dello spettacolo ormai da diversi anni. Per alcuni, non è normale che i manga più venduti di tutti i tempi contengano suoni molto “strani e inquietanti”. Gli utenti fanno affidamento sul fatto che gli effetti sonori sono stati utilizzati sin dall'inizio delle trasmissioni nel 1999! Su X emerge una tendenza, Toei Animation vuole giocare la carta della nostalgia. Un'idea che può essere aggiunta utilizzando gli effetti sonori di “Dragon Ball”. Altri immaginano una ragione più logica per uno studio di produzione: il denaro. Usando effetti vecchi di 30 anni, saranno sicuramente in grado di risparmiare sul budget. Ma come al solito, i fan si sono affrettati a ripetere le ultime scene dell'anime per aggiungere un effetto sonoro degno della sua fama.

