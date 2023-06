Amelie Nitin regola i conti con la maestra del figlio: “Verrò a trovarti” | la gente

Amelie Nitten non mette mai la lingua in tasca. Dopo averlo dimostrato più volte in tv, lei, insieme a una delle maestre del figlio, ha deciso di liquidare i suoi account sui social network.

Nel primo video condiviso su Snapchat, Amelie ha spiegato di aver scoperto una nota dell’insegnante di inglese di suo figlio, Hugo, nel suo taccuino. “Ovviamente succede, mio ​​figlio non è perfetto. Ma ascolta bene quello che scrive…”Signora, signore, Hugo non dice sempre la verità. Mi ha mentito in faccia per andare in bagno fuori dall’aula”. Lei disse. “SO mi arrabbio, o lascio passare… Ma qui, per il momento, metto un sorriso sulla parola e la mia firma.”

Tuttavia, quando è andata a prendere suo figlio a scuola, ha saputo che l’insegnante aveva visto le sue storie e ha detto a suo figlio che la storia non sarebbe finita qui. “Ho avuto il coraggio di dire a mio figlio che non lo era ‘non finito.Lunedì, all’una, vengo a trovarti. E trova anche la via d’uscita. Non sono l’unica mamma che si lamenta di te! ha detto, prima di mettersi finalmente in viaggio per andare a scuola lo stesso giorno.

“Ci sono stati diversi problemi con questo insegnante. L’anno scorso aveva già fatto commenti razzisti al limite nei confronti di due suoi amici dicendo agli altri ragazzi di non uscire con loro, perchéfeccia“” ha spiegato ulteriormente. “Ad un certo punto, dovrà chiedersi, non è un insegnante per me! Dobbiamo smetterla di sminuire noi stessi. Se attacchi mio figlio, oh ecco… No, è fuori questione.” READ The Fifty: un reality show ispirato a "Squid Game" su RTL



