Benoit Magimel furto con scasso, missione di saccheggio per furto

In un articolo di Giornale della domenica Il 19 giugno, i nostri colleghi hanno rivelato che la casa di Benoit Magimel era stata svaligiata.

L’attore 49enne ha scoperto i fatti tre giorni fa quando è rientrato nel 16esimo arrondissement della capitale. Secondo le loro informazioni, gli eventi si sarebbero svolti tra il 9 e il 17 giugno.

Gli autori “avrebbero attraversato il giardino di casa”. Avrebbero usato un tavolo per forzare una finestra sul primo piano, per entrare nell’edificio.

Rubati 150.000 euro

Dopo aver neutralizzato le telecamere di sicurezza della casa, i criminali hanno rubato non solo borse di grandi marchi appartenenti alla moglie Margot Pelletier, ma anche “una dozzina di orologi di lusso”. I danni arriveranno a 150.000 euro. L’articolo rivela anche che i rapinatori “hanno tentato di forzare l’apertura di una cassaforte”, senza successo.

Gli investigatori della squadra repressione banditi della polizia giudiziaria di Parigi sono attualmente incaricati delle indagini.

agenda piena

Benoît Magimel si è recentemente moltiplicato in pubblico, lontano dalla sua casa parigina. Il 25 maggio era presente a Cannes, insieme alla sua ex compagna, Juliette Binoche, per presentare il loro film. La passione di Duden si è gonfiata (che uscirà nelle sale l’8 novembre).

Lo scorso febbraio, il padre di Hannah ha partecipato alla cena di gala della 48a edizione del programma César organizzata a Fouquet. Anche il cerimoniere improvvisava il servitore durante la serata.