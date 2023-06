Harry e Meghan: uscendo da Windsor, questo è il cognome che i Sussex ora vogliono adottare

di recente, il Sole Annunciato che il principe Harry e Megan Markle Erano dentro Rebranding completo. ancora necessità Archetipi interrotti da un accordo comune. Il contratto risolto del Sussex con Spotify ammontava a ca 20 milioni di euro. A parte la sparatoria, i media affermano che i Sussex intendono sfruttarla. Inoltre, il rebranding dei genitori di Archie e Lilibet sarà eseguito con precisione militare. In questo contesto è intervenuto l’esperto reale, Tom Power Notizie GB sul possibile Cambio nome Sussex.

Questo autore reale afferma che i Sussex ne hanno già discusso seriamente Elimina il nome Windsor. come desidera Adotterà il nome Spenceril nome di principessa Diana. Che sarebbe un tentativo di schierarsi con l’ex principessa del Galles. « La cosa veramente interessante del cambio di nome dei Sussex è che Meghan ha deciso che il suo vero scopo nella vita era quello di essere Diana. « Tom Bauer ha spiegato ai media. ” Meghan è arrivata al punto di suggerire di abbandonare il nome Windsor e di prendere il cognome Spencer. Quindi sarà Megan Spencer, la nuova Diana“, Ha aggiunto.

Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere pronti per un importante cambio di nomehttps://t.co/ZGV2oCEs1D -Dailystar (@dailystar) 21 giugno 2023

Harry e Meghan: rinunceranno al titolo Sussex?

In His Tracks, Tom Power per ospitare Dan Wootton lo ha chiarito Questa decisione Non è stato un incidente. Si dice che sia in gioco anche il titolo del Sussex. « Hanno discusso la questione non solo tra di loro, ma anche con gli altri. Non è qualcosa che è uscito dalla loro mente. Stavano attivamente cercando di rinominarsi come Harry e Meghan Spencer « selon l’expert royal. « Prenderà anche il nome di sua madre. È un problema di lacrime. Abbandoneranno anche il soprannome di Sussex perché c’è invece la nuova incarnazione di Diana. « , Ha aggiunto. Lui segue…