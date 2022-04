Amber Heard frappée au visage di Johnny Depp? Un témoin met en doute les accusations de l’attrice | Persone

L’ancien couple s’accuse mutuellement de diffamation lors de ce procès à Fairfax, près de Washington, pour une tribune publiée dans il Washington Post en 2018. Amber Heard s’y décrivait comme une “victime de violences conjugales” la brimété par brimé après être sortie du silenzio deux ans plus tôt.

Quelques jours plus tard, elle était apparue devant le tribunal de Los Angeles, un hematome sur le visage, pour demander une ordonnance de protection à la giustizia et entamer une procédure de divorzio. Mais Isaac Baruch, un ami de longue date di Johnny Depp che è passato dall’immeuble du couple a Los Angeles, un déclaré à la barre n’avoir jamais vu de tracce di violenze.

Le lendemain des violences alleguées, il croise Amber Heard dans le couloir.

“Elle m’a dit: ‘il m’a jeté un téléphone et m’a touchée’“, a expliqué l’artiste, ami depuis 1980 de l’acteur qui payait son loyer et une partie de ses dépenses.” J’ai concerné son front, le côté de son visage, sa joue, son cou, l’autre côté de son visage, et je n’ai rien vu”, at-il continué, affermant l’avoir embrasé sur la joue touchée sans qu’elle réagisse.