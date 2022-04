Garou revient sur un grave accident dont il a été victime: “Ma vie a défilé”

Garou n’est pas franchement du genere à se livrer sur sa vie personalle, mais puisque c’est plus ou moins le but de l’émission En Apartédiffuso sul Canal +, le chanteur québécois s’est prêté au jeu ce mercredi 13 avril.

Là, il est revenu sur un accident voiture terrible dans lequel il a cru perde la vie. C’était en 2001. Garou connaissait un succès grandissant après la comédie musicale Notre Dame di Parigi et s’était offerto une Ferrari. Un jour, il en a perdu le contrôle et s’est retrouvé dans la glissière de sécurité. “J’ai compté à peu près sei secondi, ma vie a défilé, j’ai réfléchis à des trucs tecniche, j’ai saggio de calculer des mathématiques”at-il confié. “Sur les six seconds, disons qu’en deux secondes, j’ai vécu des heures de réflexion et les quatre autres secondes n’étaient que pour ma fille, qui allait naître pas longtemps après. Je me disais: ‘qu’est- ” ce qui va se passer dans sa vie?”‘”

Nos confrères de Gala ont retrouvé une interview dans laquelle Garou avait déjà évoqué cet accident. Dans l’entrevue accordée à Nikos Aliagas, l’indiquait déjà ne pas franchement apprécier parler de cette très mauvaise expérience. “C’est une expérience de vie que je n’ai pas vraiment envie de revivre, mais c’est une embûche qui m’a fait voir la vie d’une autre façon. Se réveiller en train dener sur l’autoroute, je pensais vraiment mourir, je pensais être catapulté”avait-t-il livré au présentateur phare de TF1 en 2015.