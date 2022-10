Apple sta lavorando alla ricarica inversa

La tecnologia di ricarica inversa è presente su Android da più di tre anni a Cupertino.

Sembra passato molto tempo da quando Apple era all’avanguardia nelle nuove tecnologie. Invece, da diversi anni, il colosso di Cupertino preferisce pubblicare le novità quando è sicuro che siano pronte, anche se ciò significa restare indietro rispetto alla concorrenza.

Dalla fine del 2018, o addirittura dal 2019, molti smartphone Android hanno abilitato la funzione di ricarica inversa. Completamente sconosciuta agli appassionati di iOS, la ricarica inversa consente di caricare un telefono utilizzando un altro smartphone. È in qualche modo pratico quando la batteria si esaurisce e i nostri cari sono generosi.

A quanto pare Apple, ancora oggi, non ha mai sentito parlare di questa tecnologia. in brevetto Chiamata “Sistema di allineamento magnetico per dispositivi di alimentazione wireless” Ed è stato presentato all’USPTO il 29 settembre, Apple descrive la tecnologia che lo consente “Il potere viaggia in modalità wireless tra dispositivi elettronici. Dispositivi come telefoni, pad di ricarica wireless (MagSafe) e altre apparecchiature possono contenere circuiti di alimentazione wireless.

Nel brevetto, Apple spiega come intende utilizzare la tecnologia. E così, tu lo spieghi “Per allineare il primo e il secondo dispositivo per trasmettere potenza tra le loro bobine, i dispositivi possono essere dotati di un magnete di allineamento”. Apple trarrà quindi vantaggio dalla propria tecnologia MagSafe. Tuttavia, è difficile sapere se la funzionalità arriverà su un iPhone nuovo di zecca o se può essere resa disponibile tramite un aggiornamento.

