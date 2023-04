Morì di grave malnutrizione e la coppia fu imprigionata

I genitori di un bambino di otto mesi morto per malnutrizione grave a Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritimes) sono stati accusati e incarcerati, ha detto giovedì sera l’ufficio del pubblico ministero di Rouen. Venerdì 14 aprile, l’ospedale universitario di Rouen ha notificato alla procura della città la morte di una bambina di otto mesi. “I suoi genitori hanno avvertito i servizi di emergenza perché non si è svegliata dal sonnellino, infatti l’hanno trovata morta all’arrivo nella casa di famiglia” a Saint-Etienne-du-Rouvray, ha detto il pubblico ministero di Rouen Frederic Teillet.

Sono stati deferiti giovedì, secondo le indicazioni della Pavimentazione, che ha aperto un’inchiesta giudiziaria contro di loro per il diniego delle cure che hanno portato alla morte del figlio più piccolo, e il loro diniego di assistenza sanitaria, per i due figli maggiori di la coppia. Le informazioni giudiziarie sono aperte anche contro X per non aver assistito le persone a rischio “fino a quando le indagini su potenziali carenze nelle segnalazioni non potranno continuare”, secondo Tillett. I genitori sono stati denunciati e posti in custodia cautelare, secondo le richieste dell’accusa.