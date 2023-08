“Si è preso cura di se stesso per due o tre anni”: l’allenatore della Pro League è scettico sul contributo di Kasper Dolberg all’Anderlecht

L’Anderlecht ha pagato cinque milioni per il trasferimento di Kasper Dolberg dall’OGC Nice. Una cifra che fa meravigliare alcuni osservatori.

Se non si è allenato per circa due anni, Frankie Dory Continua a seguire con interesse il calcio belga. Come tutti, ha assistito al delicato inizio di stagione dell’Anderlecht. L’ex allenatore dello Zulte Waregem non ne è necessariamente convinto Casper Dolberg Per quanto riguarda l’attaccante che ha bisogno che i bruxellesi si riprendano.

Se apre il contatore del calcio di rigore per segnare l’unico gol nella partita contro di luiAnversa Due settimane fa, l’attaccante danese sembrava ancora in difficoltà con il gioco: “Sono stato sorpreso che Dolberg si sia trasferito allo Sporting. Questo ragazzo cerca se stesso da due o tre anni”, ha detto Dury a Humo.

Dopo una stagione quasi bianca al Siviglia e poi all’Hoffenheim, il giocatore impiegherà inevitabilmente del tempo per trovare il suo ritmo di crociera. Un margine di manovra di cui Al Move al momento non beneficia: “Anderlecht bisogno disperato di risultati. Un 11° posto la scorsa stagione non è degno dell’Anderlecht “continua Dury. D’altra parte, se Kasper Dolberg avesse continuato il suo slancio dall’Ajax Amsterdam (ha segnato 22 gol durante la stagione 2016/17), non sono sicuro che avrebbe è entrato nel campionato belga a 25 anni.