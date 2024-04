AltStore sta perdendo interesse?

Gli appassionati di giochi retrò saranno contenti: l'emulatore Delta arriva su iPhone grazie ad AltStore, il primo app store ufficiale di terze parti su iOS. AltStore, invece, è a pagamento. Al di fuori dell'UE… Delta è gratuita sull'App Store.

Questa settimana è stata segnata da un piccolo evento storico per gli appassionati di tecnologia: l'arrivo del primo app store ufficiale di terze parti su iPhone, grazie al Digital Markets Act (DMA). il suo nome ? Altstore amico.

AltStore è una piattaforma di distribuzione di app per iOS, sviluppata da Riley Testut e dal suo team. Al momento, AltStore è ancora completamente vuoto, ma ti consente di scaricare Deltache è un emulatore molto popolare per giocare ai vecchi giochi NES, SNES, N64 e DS su iPhone.

L'interesse di AltStore è quindi quello di poter accedere ad applicazioni che non sono disponibili sull'Apple App Store ufficiale. Tuttavia, è importante notare che AltStore applica una commissione: 1,50 € IVA esclusa all'anno.

Delta: emulatore gratuito su App Store al di fuori dell'UE

Ma questa mattina abbiamo appreso che l'emulatore Delta viene distribuito gratuitamente su App Store al di fuori dell'UE. In altre parole, gli utenti europei al momento pagano per scaricare AltStore, mentre gli utenti extraeuropei possono accedere gratuitamente a Delta sull'app store ufficiale.

Notizie che rischiano di smorzare l'entusiasmo attorno ad AltStore, ma sollevano anche domande sulle pratiche commerciali di Apple e sulla concorrenza nel mercato delle app mobili quando vediamo situazioni come questa. Infatti, Apple non consente la distribuzione di alcuna app sull'App Store o su un altro app store iOS.

AltStore e App Store: quali differenze per gli utenti europei?

Per gli utenti europei, la differenza principale tra AltStore e l'app store ufficiale è la disponibilità di determinate app. AltStore fornisce l'accesso ad app che non sono disponibili nell'App Store ufficiale, ma sono compatibili con iOS. Almeno, in teoria. Tuttavia, AltStore è ancora in fase di sviluppo e il suo catalogo di app è attualmente limitato.