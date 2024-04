Sony e Apollo stanno discutendo un'offerta congiunta per la Paramount, dice la fonte

Sony Pictures Entertainment e Apollo Global Management stanno discutendo un'offerta congiunta per Paramount Global, secondo una persona a conoscenza della questione.

Le due società non hanno ancora contattato la Paramount, che è in trattative esclusive con Skydance Media, uno studio indipendente guidato da David Ellison, anche se alcuni investitori hanno spinto la Paramount ad esplorare altre opzioni.

L'offerta concorrente, che è ancora in fase di strutturazione, fornirebbe liquidità per tutte le azioni in circolazione della Paramount e renderebbe privata la società, ha detto la fonte.

Sony deterrà una quota di maggioranza nella joint venture e gestirà la società di media, nonché la sua libreria di film, inclusi classici come “Star Trek”, “Mission: Impossible” e “Indiana Jones”, e personaggi televisivi come Bob l Spugna. Secondo la fonte.

Il presidente di Sony Pictures Entertainment Tony Vinciquerra, un veterano dei media con una vasta esperienza cinematografica e televisiva, probabilmente gestirà lo studio e sfrutterà i servizi di marketing e distribuzione di Sony.

Apollo probabilmente prenderà il controllo della rete di trasmissione CBS e delle sue stazioni televisive locali, ha detto la fonte, a causa delle restrizioni sulla proprietà straniera delle stazioni di trasmissione. La società madre di Sony ha sede a Tokyo.

Il New York Times è stato il primo a riportare le discussioni tra Sony e Apollo. Paramount e Sony hanno rifiutato di commentare. Non è stato possibile raggiungere Apollo per un commento.

La società di private equity ha già presentato un’offerta da 26 miliardi di dollari per Paramount Global, che alla fine del 2023 aveva un valore aziendale di circa 22,5 miliardi di dollari.

Un comitato speciale del consiglio di amministrazione della Paramount ha deciso di continuare le trattative avanzate con Skydance, piuttosto che cercare un accordo che “potrebbe non realizzarsi”, hanno detto due persone che hanno familiarità con le azioni del consiglio.

Un comitato del consiglio sta valutando la possibilità di acquisire il piccolo studio indipendente in un accordo azionario del valore di 4-5 miliardi di dollari.

Skydance sta negoziando separatamente l'acquisizione di National Amusements, la società che possiede la quota di maggioranza della famiglia Redstone in Paramount, secondo una persona a conoscenza dei termini dell'accordo. Questo accordo è soggetto alla fusione tra Skydance e Paramount. (Segnalazione di Dawn Chmielewski a Los Angeles; Montaggio di Stephen Coates)