Altri tre adattamenti di classici animati Disney, con Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o e Florence Pugh

Questi risultati deludenti sono legati alla situazione PocahontasIL Il Gobbo di Notre Dame E l’antecedente a La bella e la bestiaSembra suonare la campana a morto per gli adattamenti cinematografici d’animazione. Tuttavia, contro ogni aspettativa, la Disney continua su questa strada che l’ha portata a perdere molti soldi negli ultimi tempi.

Baz Luhrmann si prende cura di Rapunzel

Al centro delle prime indiscrezioni che circolano a Hollywood: Rapunzel. Secondo Daniel Richtman, uno specialista dietro le quinte dei grandi studi cinematografici, la Disney sta cercando di convincere Baz Luhrmann (Elvis, Moulin Rouge, Il grande Gatsby) per adattare la storia dei fratelli Grimm. Il ruolo della giovane donna dai capelli infiniti sarà offerto a Florence Pugh, la star della serie gancio Attualmente in mostraOppenheimer Di Christopher Nolan. Per interpretare Flynn Rider, Zachary Levi (Shazam!) Egli ha già presentato pubblicamente la sua candidatura.

Lupita Nyong’o, La principessa affronta il ranocchio

Rapunzel Non è l’unico progetto in discussione nello studio con le grandi orecchie rotonde. A La principessa e il ranocchio, Lupita Nyong’o verrà scelta per interpretare il ruolo di Tiana. Ciò non sorprende: ho già lavorato molto con la Disney sia per il doppiaggio Il libro della giunglaOppure gioca un ruolo in entrambi Pantera nera O gli ultimi tre Guerre stellari.

Jennifer Lawrence, Campanellino al posto di Reese Witherspoon

Poiché a livello di progetto vale anche il principio “non ci sono due senza tre”, si lavorerà su una terza modifica incentrata su Campanellino. E anche qui la star si ritrova al centro delle conversazioni: Jennifer Lawrence. Sarà presente in ogni scena, perché questa volta la storia sarà raccontata dal suo punto di vista. Se l’informazione sarà confermata, sarà una piccola sorpresa, poiché inizialmente è stata contattata Reese Witherspoon, associata all’azienda come produttrice.

Resta da vedere se il cartellone dei grandi nomi sarà sufficiente per evitare altri disastri al botteghino in futuro.