Questa star internazionale ha rifiutato un appuntamento con Kate Middleton la gente

Chi osa rifiutare un invito personale della principessa Kate Middleton? Ovviamente Dolly Parton. In una recente intervista con BBC Radio, la famosa cantante internazionale ha parlato del suo recente viaggio a Londra organizzato per promuovere il suo nuovo album, “Rockstar”. La star 77enne ha spiegato di non avere tempo per godersi i piaceri di Londra, perché tutte le sue giornate erano intervallate da incontri professionali.