Charmaine, 42 anni, pensionata: ecco il suo segreto!

Sharmani Chi, americana di New York, ha svelato sulle colonne del Daily Mail il suo segreto… poter andare in pensione a 42 anni! Anche suo marito, che lavorava nel settore informatico, ha lasciato il lavoro. Ora, 44 anni, Charmaine è in pensione da due anni. Ho iniziato a risparmiare quanto più potevo all’età di 30 anni dopo aver studiato il metodo FIRE (che sta per “Indipendenza Finanziaria per il Pensionamento Anticipato”).



Per raggiungere il suo obiettivo, Charmaine inizia a ridurre le spese inutili. La coppia non aveva debiti o spese mediche importanti e non aveva figli. Il che ha permesso loro, secondo gli americani, di fare "enormi risparmi". Entrambi avevano un lavoro ben pagato e vivevano in una villa economica. Tutto ciò ha permesso loro di risparmiare molti soldi.

“Sono una persona bianca in forma che è stata cresciuta da genitori della classe media e non ha dovuto pagare per la mia istruzione. Sì, c’era una componente dello stile di vita, ma non si tratta solo di ‘evitare il toast con avocado'”, dice Sharmani, chi si lamenta del fatto che alcune persone “privilegiate” cadano nella trappola di sentirsi sotto pressione per vivere in un certo modo quando si tratta dei marchi che acquistano o del luogo in cui vivono.

Anche Charmaine e suo marito hanno deciso di comprare loro un'auto. L'americana ha dovuto fare altre concessioni: si è limitata a comprare vestiti e ha deciso di non andare dall'estetista a farsi le unghie. "Queste cose non mi rendevano più felice", spiega.