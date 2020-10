Allagamenti a Nocera Inferiore e conseguenze: C’è l’ordinanza di divieto di vendita e consumo dei prodotti agricoli

Divieto di commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dalle aree colpite dai recenti allagamenti a Nocera Inferiore.

Un ulteriore divieto riguarda l’utilizzo delle acque dei pozzi ubicati nelle zone alluvionate, sia per l’uso domestico che per l’irrigazione.

Il sindaco Manlio Torquato ha emesso oggi un’ordinanza, in conseguenza delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi in tutto l’Agro. In particolare, il provvedimento riguarda la zona di Santa Maria a Palo, interessata dallo straripamento dell’Alveo Comune Nocerino.

Il corso d’acqua, alimentato dai torrenti Solofrana e Cavaiola, è notoriamente inquinato e le sue acque hanno verosimilmente compromesso le coltivazioni nelle aree colpite dalle esondazioni.

In tal senso, dunque, il primo cittadino ha inteso intervenire a tutela della salute pubblica. Intanto il Comune resta in attesa degli opportuni sopralluoghi di Arpac e Asl.

Possibilità di deroga

Nell’ordinanza è indicata anche una possibilità di deroga. Riguarda esclusivamente i casi in cui i proprietari o gestori dei terreni certifichino, a propria cura e spese mediante analisi di laboratorio, la mancata contaminazione di fondo e prodotti coltivati.