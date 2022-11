Alla Mano, cibo di strada italiano

Vedi Stefano Palombari

Essere in mano, in italiano è figo, bello, disponibile e accessibile. A Parigi, Alla Mano è uno degli ultimi “prodotti” della moda street food italiana. Alexis, il creatore di questo concetto di fast food, si è rivolto al cibo italiano dopo un viaggio nella penisola. Grandi artisti del passato hanno iniziato il loro viaggio in Italia alla scoperta di gioielli architettonici, icone del passato, dipinti di grandi pittori. Oggi valichiamo le Alpi La fornitura E questo turnover.

Qui mangiamo “Ghan Le Mani”. La fornitura, scoprì Alexis mentre attraversava il Tevere e, stivale, si spingeva un po’ a sud alle calcagna di Panzerotti. La versione di Alla MMno è più fedele al modello transalpino. Lo chef siciliano del ristorante rifiuta ogni giorno queste due specialità in diverse varietà: Fior di latte salsa di pomodori, Cacio e pepe, Ragù (Per quello La fornitura) e Margherita, Norma, Regina, gemella m… (per quello turnover)

Purtroppo gli arancini (o arancini), Mozzarella in Carossa, Lambretta E altre specialità italiane in viaggio non sono nel menu del ristorante. I due prodotti primari, invece, vengono aggiunti ogni giorno Lasagna o A Parmigiano.

Le formule partono da 9,40€ e ti permetteranno di creare un menù completo con dolce e bevanda a non più di 14,40€.