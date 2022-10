Iliad sta collaborando con la rivale italiana per portare la sua offerta in fibra a oltre 10 milioni di case

Dopo il lancio della linea fissa all’inizio dell’anno, Iliad annuncia una nuovissima partnership con Fastweb per consegnare il suo Iliadbox più velocemente in tutta Italia.

Le offerte in fibra di Iliad saranno rapidamente accessibili a molti italiani. Fastweb e Iliad annunciano oggi di aver firmato un accordo che consentirà all’operatore di consegnare i suoi IliadBox a oltre 10 milioni di case entro l’inizio del 2023.

Una nuova pietra nella costruzione dei vari investimenti fatti dal cugino italiano Free, che ha già siglato altre partnership in questa direzione. Telecom Italia ad agosto 2021. Affidarsi a queste due reti è sufficiente per consolidare la propria presenza nel mercato della fibra FTTH in Italia. Da parte sua, Fastweb ha conquistato un nuovo grande cliente per le sue offerte all’ingrosso. Entro il 2025 Fastweb vuole connettere oltre 14,5 milioni di case in fibra ottica d’altro lato delle Alpi.

afferma Benedetto Levi, CEO di Iliad in Italia.Molto soddisfatto“Questo accordo è considerato un passo importante nella prospettiva della consegna”Utenti del miglior servizio di connettività in fibra ottica nelle aree più estese del Paese“. Ricordiamo che Iliad ha lanciato la sua “rivoluzione” della fibra. 25 gennaio in ItaliaOffrendo la Freebox Pop rinominata a un prezzo inferiore, ovvero 23,99 €/mese e per gli abbonati mobili: 15,99 €/mese.

Al lancio, l’operatore ha annunciato che sarebbero state disponibili 7,4 milioni di case, con l’accordo che consentirà di installare rapidamente la nuova scatola nelle case. A partire dal 1 luglio 2022, l’operatore ha 68.000 abbonati alla sua offerta.

Questo articolo è tratto dal sito Web di Univers FreeBox