Clemence Castell ballerà con una donna in “Balla con le stelle”

Secondo le informazioni di Le Parisien, la produzione di balla con le stelle Ha deciso di proporre un duo al 100% femminile per la sua prossima stagione. I nostri colleghi hanno già annunciato che Clemence Castell, il doppio vincitore Koh LantaNon ti relazioni con un ballerino dello spettacolo ma con un ballerino. Tuttavia, il suo nome non è stato ancora rivelato.

Clémence Castel è uscita nel luglio 2021, presentando la sua compagna, Marie, che viveva con lei, ai suoi abbonati.Una storia d’amore tanto inaspettata quanto bella e meravigliosa“.

Dopo il duo Bilal Hassani-Jordan Moellerrac della scorsa stagione, questa è la seconda volta la Valle Rompe i suoi codici tradizionali introducendo una coppia “separata”.

Oltre a Clémence Castel, la dodicesima stagione dello show riunirà Miss France 2021 Amandine Petit, le cantanti Eva, Anggun e Carla Mazari, l’influencer Léa Elui, il cantante Billy Crawford, gli attori Thomas Da Costa e Théo Fernandez, il comico Florent Peyre, la modella Stéphane Leger e l’ex judoka David Douy.

François Allo e Chris Marquez si sono riservati un posto nella giuria, e saranno raggiunti dalla ballerina Marie Anis Gilot e Bilal Hassani.