AliExpress abbatte il prezzo di uno smartphone Android 5G

L’acquisto del Realme GT 2 5G è un gesto ecologico in quanto questo eccellente smartphone è stato realizzato pensando all’ambiente con la sua certificazione TCO 9.0 che garantisce anche una grande durata. Questo telefono best-in-class incorpora la migliore tecnologia disponibile sul mercato in un formato ultra sottile. Il SoC Snapdragon 888 offre prestazioni eccezionali per gestire perfettamente tutte le tue attività, anche quelle più impegnative come i giochi. Gli otto strati del sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile aggiornato consentono lunghe sessioni di gioco e un uso estensivo. La batteria da 5000 mAh offre una lunga durata della batteria fino a 20 ore di streaming video. C’è anche la ricarica rapida SuperDart da 65 W che ripristina il 100% di energia in 33 minuti. Attualmente su AliExpress, Il prezzo di Realme GT2 5G è sceso del 30% da € 512,86 a € 359.