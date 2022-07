Il monitoraggio in tempo reale arriva su iPhone

Questa è una delle funzioni che affascina la maggior parte degli utenti. Il monitoraggio in tempo reale è disponibile in iOS 16 Beta 4.

Quando iOS 16 è stato annunciato all’ultima conferenza del WWDC, una delle caratteristiche principali è stata l’arrivo delle notifiche “in tempo reale”. Queste notifiche consentiranno all’utente di ottenere dati in tempo reale. Apple ha chiamato questo nuovo tipo di notifica “attività dal vivo“.

Buone notizie, la nuova versione beta di iOS 16 per gli sviluppatori offre agli sviluppatori la possibilità di abituarsi a questo nuovo stile di notifica. Infatti, Apple ha appena reso disponibile agli sviluppatori il file Struttura del kit di attività. Grazie a questo nuovo modulo, gli sviluppatori potranno divertirsi a creare notifiche dinamiche che sembrano widget.

Segui dal vivo

L’obiettivo di questa nuova funzionalità è fornire all’utente informazioni diverse sul proprio smartphone in tempo reale. Questa funzione di attività dal vivo aiuta ogni utente a tenere traccia delle informazioni che lo interessano in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco. iPhone sarà in grado di visualizzare i dati relativi a:

evento sportivo ,

Statistiche per un esercizio in corso,

Informazioni sull’utilizzo dell’auto

Ordine servito con servizio di consegna pasti.

Nota che dovrai essere paziente prima di usare “attività dal vivoInfatti, Apple ha annunciato che questa funzionalità non sarà disponibile direttamente in iOS 16. Questa nuova funzionalità verrà lanciata nel corso dell’anno e le attività live non saranno disponibili nella versione beta pubblica.

Tutta la documentazione relativa ad ActivityKit è direttamente disponibile Sul sito D Mela.

_

Segui Belgio su iPhone FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.