Alien, Dynasty Warriors, Astro Bot…: tutti gli annunci da PlayStation State of Play

Giovedì sera, Sony ha tenuto il tradizionale State of Play per aprire il Summer Game Fest 2024. Durante una conferenza durata più di 30 minuti, il colosso giapponese ha rivelato non meno di 14 titoli.

Anteprima e gameplay di Concord

Rivelato lo scorso anno, Concord, il primo gioco del nuovo Playstation Studio Firewalk, ha beneficiato del primo trailer del gioco. Scopriamo un mondo futuristico, dove convivono alieni, umani e robot. La squadra di antieroi ricorda direttamente i Guardiani della Galassia. Concretamente, si tratta di un FPS che mette l’una contro l’altra due squadre di 5 giocatori, con personaggi dotati di poteri. Il gioco verrà lanciato il 23 agosto su PS5 e PC.

God of War: Ragnarok è disponibile su PC

Dopo lo straordinario successo ottenuto su PS5, la seconda parte delle avventure di Kratos ambientate nella mitologia scandinava è stata portata su PC Windows. Supporta molte funzionalità del PC, come il display ultra-wide, e verrà rilasciato il 19 settembre 2024.

Origini della dinastia dei guerrieri

Uno dei giochi hack-and-slash giapponesi più popolari, Dynasty Warriors, beneficerà finalmente di un seguito, quattro anni dopo Dynasty Warriors 9: Empires, uscito nel 2021. Se riusciremo a vedere alcune immagini di gioco promettenti, il gioco ti colpisco ancora. Aspetta. In realtà, è previsto che accada nel 2025.

Gameplay aggiuntivo per Infinity Nikki

Se ti piacciono i mondi fantasy colorati e le ‘kikule’, Infinity Nikki probabilmente fa al caso tuo. Questo platform 2D open-world ti mette nei panni di Nikki e di una specie di gatto. Si va in bicicletta, si salta in ambienti speciali, tra i mulini a vento, in aria… Insomma, è prevista una beta per il terzo trimestre di quest’anno.

Ballata di Antara

Sviluppato da TipsWorks Studio e Infoldgames, Ballad of Antara è un gioco di ruolo fantasy previsto per l’anno 2025. La presentazione di questa sera, così come il rivelamento del gioco, ha permesso di mostrare il gameplay di questo titolo che si preannuncia molto interessante. Ci ritroviamo immersi in un mondo di caos, dove collaboreremo con una giovane ragazza e altri eroi.

Gameplay per il Behemoth di Skydance

Creato dagli sviluppatori del gioco di realtà virtuale Walking Dead Saints & Sinners, Behemoth di Skydance ci trasporta qui in un mondo fantastico che, non lo nascondiamo, ricorda molto Skyrim. Creature di ogni tipo, orchi, troll, cavalieri… L’uscita di Behemoth di Skydance è prevista per l’autunno 2024, e potrebbe essere una piacevole sorpresa.

Alien: Rogue Incursion sarà pubblicato anche su PS VR2

Il primo gioco per PS VR2 dell’universo creato da Ridley Scott arriverà quest’estate. Rogue Incursion non ha mostrato molto gameplay, tranne che saremo immersi in una nave che sembra abbandonata, con un certo sensore di movimento a portata di mano. Se il gioco è bello quanto Alien Isolation, dovremmo essere in grado di provare l’emozione di incontrare uno xenomorfo.

La premiere di Marvel Rivals è prevista per luglio

Il futuristico videogioco basato sull’universo Marvel, Rivals, è in arrivo su PlayStation 5. Questo gioco PvP multiplayer gratuito sarà rilasciato il prossimo luglio in beta chiusa su PS5. Naturalmente possiamo giocare nei panni di Venom, Hulk, Spider-Man, Star-Lord…

Dove i venti si incontrano

Where Winds Meet è una nuova produzione cinese di un gioco di ruolo d’azione e avventura a mondo aperto. Interpretiamo un combattente che deve affrontare tutti i tipi di nemici che vogliono la sua pelle, in un mondo orientale molto caldo. Le battaglie promettono di essere piuttosto ritmate e frenetiche e, se non è stata fissata una data di uscita, non vediamo l’ora di saperne di più.

Nuove scene del film Until Dawn

Quasi dieci anni dopo l’uscita del gioco originale su PlayStation 4, Ballistic Moon ha collaborato con Supermassive Games per offrirti una nuova versione di Until Dawn. Seguiamo le avventure da incubo della famiglia Washington in una vecchia capanna situata nel profondo del bosco. Questa nuova versione, oltre ad offrire una grafica migliorata per PS5, incorporerà nuove scene. La data di uscita è prevista per l’autunno 2024.

Path of Exile 2 diventa finalmente tangibile

Path of Exile 2 è un progetto a lungo termine, la cui beta è stata rinviata più volte. Grinding Gear Games ha annunciato per la prima volta il rilascio alla fine del 2020, prima di posticiparlo al 2021 per un lancio nel 2022, e poi più nulla. Sembra però che ci stiamo avvicinando alla beta per PS5 di questo gioco free-to-play, dato che Sony ne ha annunciato il lancio alla fine del 2024.

Finalmente è stata fissata la data di uscita della nuova versione di Silent Hill 2

Nel 2001, Konami ha pubblicato Silent Hill 2, uno dei giochi survival horror più popolari della storia. Molto rapidamente, il titolo divenne così popolare da diventare oggi fonte d’ispirazione per molti sviluppatori. Quindi suggerire una rielaborazione del titolo originale sembrava ovvio. Dopo aver annunciato questa nuova versione nell’ottobre 2022, Konami e Playstation ne hanno rivelato la data di uscita ufficiale: 8 ottobre 2024.

Qualcosa di nuovo in Monster Hunter Wilds

Capcom si farà un nome giovedì sera, ma non è per Resident Evil 9. È una delle sue altre licenze principali, Monster Hunter, che ha beneficiato magnificamente dei riflettori con un trailer molto lungo che lascia intravedere… .quel mondo aperto che tutti hanno sognato. Il rilascio è ancora previsto per il 2025, e si prevede che il titolo sarà trattato con la massima cura.

Robot astronomico

La grande esclusiva PlayStation 5 per il 2024 sarà… ASTRO BOT. No, non stai sognando, PlayStation riporta in vita le piccole creature robotiche introdotte all’inizio di PlayStation 5 con una vera avventura. In quello che sembra essere un gioco d’avventura che unisce Little Big Planet e Knack, giocheremo nei panni di piccole creature che possono trasformarsi in alcuni degli eroi più famosi dell’universo Playstation (Kratos, Nathan Drake, ecc.) e possedere i loro poteri. Quindi questo standalone è previsto per il 6 settembre 2024.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.