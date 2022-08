Una scatola di 5 set in vinile per viaggiare attraverso le epoche di Assassin’s Creed

Lanciato nel 2007, Assassin’s Creed ha presentato al mondo Altaïr, la Confraternita degli Assassini, l’Ordine dei Templari e i Frutti dell’Eden e ha dato vita a una serie che ha venduto più di 155 milioni di copie.

Festeggiamo i 15 anni dell’epopea Assassino della dottrinaE il Questo cofanetto premium da 5 LP Raccoglie le migliori colonne sonore delle sue opere maggiori, presentate in ordine cronologico storico. Questi dischi in vinile di fascia alta saranno protetti con copertine illustrate e conservati in una scatola rigida con accenti in foglia d’oro.

Questo set da 5LP sarà disponibile in 3 marzo 2023.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 15° anniversario di AC, Ubisoft e Laced Records hanno creato Assassin’s Creed – Leap Into History, uno speciale set in vinile da 5 dischi che copre 12 giochi della serie storica.

Gli ascoltatori saranno coinvolti in un epico viaggio storico attraverso la cronologia storica della serie, che inizia nell’antichità con Assassin’s Creed Odyssey e termina nell’era moderna con Assassin’s Creed Syndicate. Ogni lato del vinile include la musica di uno dei giochi principali (il sequel di Ezio Brotherhood e Revelations condivide un aspetto, così come Unity e Rogue).

Una selezione accuratamente selezionata di 70 tracce è stata appositamente masterizzata per il vinile e verrà stampata su LP spessi. Questi si infilano nelle maniche interne stampate e si adattano perfettamente a una solida scatola di cartone decorata con foglia d’oro.

Tutti i compositori e i musicisti che hanno lavorato ad Assassin’s Creed hanno raccolto la sfida di incantare i giocatori di azione e avventura evocando i periodi più importanti della storia umana. Jesper Kyd, l’architetto dell’atmosfera musicale della serie, ha inavvertitamente creato un suono distintamente distintivo con “Ezio’s Family” di Assassin’s Creed II, una traccia animata sulla perdita e il conflitto nella Firenze rinascimentale.

La musica diegetica ha giocato un ruolo sempre più importante man mano che i mondi di gioco sono diventati più ricchi e dettagliati ei giocatori sono stati sedotti dalle capanne sul mare mentre solcavano i mari in Assassin’s Creed. IV Bandiera Nera. Austin Winturi si inchinò alla musica di un valzer del 19° secolo mentre i gemelli Frey ballavano come gatti malvagi attorno alla loro preda in Assassin’s Creed Syndicate. Sarah Schachner ha affiancato scene mozzafiato dell’antico Egitto a elementi di inquietante musica elettronica nella sua colonna sonora di Assassin’s Creed Origins.

E c’erano poche persone più qualificate per aggiungere la loro voce ad Assassin’s Creed Valhalla del vero cantautore dei Vichinghi e dell’Antico Norreno, Einar Selvik.