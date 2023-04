Come ha fatto la vita a sopravvivere a “Snowball Earth” 600 milioni di anni fa?

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] I ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo rapidamente Il ghiacciaio Helheim – qui in piena nascita, si capisce, in piena produzione di iceberg – è…

Durante la sua storia, la Terra ha vissuto molti casi di glaciazione. Ma uno dei più intensi, e sicuramente il più familiare al grande pubblico come Snowball Earth, si è verificato circa 635 milioni di anni fa durante il periodo criogeniano. A quel tempo, l’intera superficie della Terra era ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio spesso mezzo chilometro, che si trattasse delle superfici continentali o degli oceani.

Mentre la vita era ancora completamente assente in superficie, era già ben radicata nell’ambiente marino. Tuttavia, queste dure condizioni e In primo luogo Si pone la questione della sopravvivenza delle specie marine durante questo episodio di glaciazione generalizzata. In che modo le popolazioni di alghe, spugne e batteri, che dipendono in parte dalla fotosintesi, sono riuscite a sopravvivere sotto uno spesso strato di ghiaccio che impedisce alla luce di raggiungere il loro ambiente di vita?

La palla di neve si è sciolta in alcuni punti?

Ci sarebbe stata una zona abitabile. Ecco l’ipotesi avanzata da un team di ricercatori per rispondere a questa domanda. Secondo uno studio pubblicato su Comunicazioni sulla naturaSarebbero effettivamente esistite molte regioni prive di ghiaccio, specialmente a nord del Tropico del Cancro, un’area fino a quel momento considerata troppo a nord per ospitare la vita durante questo periodo.

È stato lo studio delle rocce sedimentarie pietrose risalenti al Marinoano (da -660 a -635 milioni di anni fa) a allertare i ricercatori. Secondo le ricostruzioni paleografiche, questi depositi sarebbero stati depositati tra 30° e 40° N di latitudine. Contiene una grande quantità di alghe fossili ed è caratterizzata anche dalla presenza di composti azotati. Tuttavia, questi composti derivano dalla reazione tra azoto e ossigeno, il che indica che l’acqua era a contatto con l’atmosfera e quindi priva di ghiaccio. Queste aree a latitudini relativamente elevate possono essere rifugi dove gli organismi fotosintetici possono continuare a vivere.

Se questi risultati sono coerenti con altre indicazioni precedentemente evidenziate di condizioni abbastanza miti a queste latitudini, le conclusioni dello studio non sono unanimi all’interno della comunità scientifica.

Le condizioni sono difficili da spiegare attraverso i modelli climatici

In effetti, gli attuali modelli climatici non possono riprodurre queste condizioni in questo periodo, con un oceano aperto a queste latitudini. Le simulazioni esistenti stanno già lottando per generare una zona franca all’equatore, che si pensa fosse la regione più calda in quel momento. Per alcuni scienziati, il suggerimento di una tale formazione così a nord è quindi una pillola dura da ingoiare. Ma come si spiegano le osservazioni fatte all’interno del sedimento?

Un’altra ipotesi non richiede un oceano privo di ghiaccio. Alghe microscopiche potrebbero essere già sopravvissute in piccole pozze di acqua liquida sulla superficie ghiacciata. Questo tipo di piccolo serbatoio di acqua dolce è attualmente osservato sulla superficie dei ghiacciai ed è abitato da colonie di microbi adattati al freddo. Questa ipotesi è anche coerente con il fatto che tutte le alghe moderne discendono da specie di acqua dolce. Così le specie marine che sarebbero sopravvissute durante i primi giorni della Terra furono spazzate via durante questo episodio di estrema glaciazione.

Due ipotesi complementari

Tuttavia, queste due ipotesi non si escludono necessariamente a vicenda. Entrambi potrebbero essere veri. Ci sono diversi argomenti per riconciliarli. In primo luogo, la glaciazione su larga scala non si è verificata dall’oggi al domani e le aree prive di ghiaccio probabilmente sono persistite per un po’ di tempo, prima di riapparire alla fine di questo episodio quando le temperature hanno cominciato a salire. Infatti, i sedimenti analizzati non potevano essere datati con precisione, e quindi potrebbero essere stati depositati alla fine di Marinoan quando il ghiaccio ha cominciato a ritirarsi. Nel periodo in cui il mondo intero si sarebbe ghiacciato, gli organismi sarebbero vissuti in pozze d’acqua dolce in superficie, in attesa di condizioni più favorevoli.