Alan di “Love in the Meadow” risponde a Janek

Abbiamo postato qualche giorno fa Intervista a Janek sull’ultimo numero di Ciné-Télé-Revue. Janique, che può essere trovata in “L’amore è nel prato” su RTL-TVI nei panni del fidanzato di André, ha effettivamente partecipato allo spettacolo, l’anno scorso, con Alain. Dopo sei mesi di relazione, Janek e Alan hanno deciso di separarsi. Nell’intervista a Ciné-Télé-Revue, Janique è tornata su questo strappo, graffiando Alain, che avrebbe voluto il suo diritto di replica.



Alan, perché vuoi rispondere ai commenti di Janick?

Alan, perché vuoi rispondere ai commenti di Janick?

Volevo solo riportare la chiesa al centro del paese. Quando abbiamo inviato l'intervista a Janique dopo l'ultimo episodio di "L'amore è nel prato", né il mio ragazzo né io abbiamo dormito. Non riflette affatto chi sono. Siamo stati insieme per sei mesi, ci siamo lasciati come amici, e ora mi lasci sfogare. Per sei mesi ha vissuto sul mio gancio. Abbiamo fatto un tour di 3000 km in Francia, ho pagato tutto di tasca mia e non gli ho chiesto franchi. Siamo andati a Tenerife, è stato lo stesso. Era un po' nervoso perché sapevamo che ci saremmo lasciati dopo. Dopo il nostro ritorno da Tenerife, abbiamo chiamato la produzione di "Love in the Meadow" dicendo che saremmo partiti come buoni amici. La cosa peggiore è che ha una portata terribile sui social network e dà fastidio alla mia attuale ragazza. Mi dispiacerebbe avere la mia foto imbrattata in quel modo, per niente. Influisce sul mio benessere e sul benessere del mio partner. Non voglio danneggiare la foto di nessuno.

In particolare ti incolpa per esserti connesso con altre donne, mentre eri ancora in una relazione.

Stava già comunicando con Andrei che l’ha scelta come fidanzata quest’anno, quando eravamo ancora in una relazione. Sapeva che avrebbe segnato perché ha chiesto il mio consiglio. Secondo Janek, ha detto ad Andrei che era pigra. Citerò mia figlia, che ha detto: “Mi sono svegliata alle 11 e sono rimasta in pigiama tutto il giorno.” A volte lavoro 10-15 ore al giorno e non avevamo affatto lo stesso stile di vita, il che non era aiutare la relazione. Non ho dato ad Andrei alcun commento su Janek. Non sono qui per giudicare gli altri. Non voglio che le persone mi prendano in giro con cose che non ho detto, che tornino a casa con Andrei, che parlino. Le sue parole sono meschine e calunniose, e ho chiesto consiglio a un avvocato disposto a difendermi.