Vera appare in “Scooby-Doo” | tv

Le clip di questo nuovo spin-off, “Dolcetto o scherzetto Scooby Doo”, sono state realizzate per lo spettacolo di Halloween Vera Dinkley che arrossisce nel suo eterno vestito arancione, gli occhiali pieni di emozione, quando incontra il cattivo del film, la costumista Coco Devil.

“Amo Daphne così tanto! Cosa dovrei fare? Cosa dovrei dire?” Poi ha detto in un’altra scena che è stata rivelata questa settimana sui social network.

Il cane codardo Scooby-Doo e i suoi amici hanno deciso di risolvere i misteri del crimine a bordo della famosa “Mystery Machine” nel 1969, in una serie televisiva multigenerazionale per bambini. Molti fan del franchise hanno creduto a lungo che Vera fosse lesbica, ma questo non è mai stato confermato sullo schermo prima.