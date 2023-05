IKEA svela l’ultimo accessorio estivo a soli 30€

Il colosso svedese sa come stuzzicare la nostra curiosità e il desiderio compulsivo di shopping con nuove decorazioni e accessori insoliti a seconda delle stagioni. Nel nostro nuovissimo catalogo estivo, già ben fornito, scopriamo gli straordinari accessori che tutte dovrebbero avere quest’estate con l’avvento delle giornate di sole.

Si chiama STRANDÖN, ed è una “sedia da spiaggia” rinnovata che puoi facilmente portare ovunque con te. Cosa ci piace di più? Il suo design giocoso e i colori tenui oscillano tra il giallo brillante e l’azzurro. “Siediti e rilassati. Questo lettino prendisole ti permette di distenderti e riposare. Il suo design leggero, robusto e compatto è perfetto per accompagnarti nelle tue gite in spiaggia”-Possiamo leggere la descrizione del prodotto.

Il prodotto si presenta sotto forma di una borsa piatta da 47″ x 50″ che puoi aprire sul tuo balcone, in spiaggia, in giardino o ovunque tu voglia sentirti a casa. La tasca con cerniera nella parte posteriore ti consente di riporre i tuoi oggetti e due cinghie elastiche mantengono l’asciugamano in posizione, anche se c’è vento. Puoi persino inclinare l’angolo dello schienale. Infine, l’accessorio è facile da piegare e riporre quando hai finito di prendere il sole. crepiamo?

Sedia relax di IKEA © IKEA

