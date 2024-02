Alain Delon e Hiromi Rollin: Biglietti d'auguri, cena… questi sono i segnali che i commercianti di Doshi pensavano di notare

Alain Delon e Hiromi Rollin erano una coppia? Nel luglio 2023, i figli dell'attore Presenta un reclamo contro la donna di 66 anni che chiamavano “Compagno pagatoDa parte sua, la giapponese si è difesa affermando:Una storia d'amore durata 33 anniE in un articolo pubblicato lunedì 29 gennaio. parigino Ho condiviso testimonianze Mercanti di Doshi Sulla loro relazione.

Per quanto riguarda la posizione pubblica di Hiromi Rolin, molti trader lo fanno Concordato Sul fatto che la donna lo fosseMolto paziente, gentile, attento“,”Sempre molto zen, molto calmo“O”Molto comprensivo e attento“Con Alain Delon. Sarà anche suo.”Ha lasciato tutto per vivere la sua relazione con Alan“. E Comportamento molto diverso Da quello descritto da alcuni membri del personale domestico, che è pagato dalla famiglia Dillon.

Alain Delon e Hiromi Rollin hanno avuto una “relazione misteriosa” in pubblico

Mentre il rapporto tra Alain Delon e Hiromi Rollin Ciò non è stato confermato ufficialmente, i commercianti di Douchy hanno parlato di “Rapporto ambiguo“. Alcuni parlano addirittura di “Marito“, come il fornaio. E così rivelò di averlo fatto Ricevi biglietti d'auguri Con una foto dell'attore ed ex assistente alla regia negli ultimi due anni.

Da parte sua, uno dei ristoratori ha indicato che andranno Alain Delon e Hiromi Rollin Di dieci anni fa Nella sua istituzione. La coppia condivideva i pasti in occasione del compleanno della donna o addirittura San Valentino. Diversi commercianti, infine, hanno confermato che la coppia aveva”Gesti di cura“E si bacia di tanto in tanto. Inoltre, sembra che l'uomo di 88 anni abbia chiamato Hiromi Rulin.”Mio caro“O”La mia piccola moglie“. Le testimonianze indicano che il duo si è mantenuto bene Relazione romantica.