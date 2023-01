Jeremy Renner schiacciato dallo spazzaneve: l’attore voleva salvare la vita al nipote | Instagram 7 di 7

Il 1° gennaio l’attore è stato portato in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito insieme al suo battipista, mentre rimuoveva la neve davanti alla sua abitazione in Nevada (Stati Uniti occidentali). Il 50enne è stato investito dalla macchina. Secondo il contenuto di un rapporto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, riportato dalla CNN, l’incidente è avvenuto mentre Jeremy Renner stava cercando di salvare la vita al nipote.

Lo scorso sabato, in un nuovo post su Instagram, Jeremy Renner ha annunciato di essersi rotto più di 30 ossa. “Queste oltre 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come crescono l’amore e i legami con la famiglia e gli amici”, ha aggiunto l’attore, ringraziando tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno. Ha concluso dicendo: “Amore e benedizioni a tutti voi”.

Jeremy Renner, che attualmente trasmette la seconda stagione della serie “Mayor of Kingstown” su Paramount Channel negli Stati Uniti, ha iniziato come attore nel cinema indipendente prima di sfondare a Hollywood in diversi film di successo. Si è fatto conoscere al grande pubblico nel 2010 interpretando un soldato americano in ‘Deminers’, un ruolo difficile che gli è valso la nomination all’Oscar come miglior attore.