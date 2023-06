Al Louvre, Macron mostra il suo rapporto con l’italiano Mattarella davanti ai capolavori napoletani.

Il prossimo settembre il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli inizierà i grandi lavori e sarà parzialmente chiuso. Un’occasione per presentare oltre sessanta grandi opere della collezione di Caravaggio, Tiziano, Masaccio, Guido Reni o Gentileschi firmate al Louvre per un periodo di sette mesi. Una mostra intitolata “Napoli a Parigi” è eccezionale per il periodo dei prestiti e per la qualità dei dipinti e delle opere d’arte, come la stravagante cassetta Farnese che ha viaggiato nelle ultime settimane.

Il museo francese ha scelto una modalità di presentazione originale: la maggior parte dei capolavori di Napoli sono esposti nella Grande Galerie dedicata ai pittori italiani al Louvre, tra cui Mantegna e Raffaello.

Posa fotografica davanti a Monna Lisa Per l’inizio di questo evento, questo 7 giugno, i presidenti francese e italiano, Emmanuel Macron e Sergio Mattarella, si sono recati insieme, a fine mattinata, alla Grande Galerie, uno in compagnia della moglie Brigitte, l’altro accompagnando lui. figlia Si sono messi in posa davanti, mostrando il loro buon accordo Monna Lisa, un dipinto di Leonardo da Vinci in Italia e successivamente portato nel suo bagaglio, un’opera di fama mondiale proveniente dal Louvre in Francia. Poi si sono fermati davanti alla “Gioconda” del Museo di Capodimonte, racconta Sylvain Bellenger. la Flagellazione Dipinto da Caravaggio. A maggio 2019 Sergio Mattarella era già arrivato per incontrare Emmanuel Macron alla celebrazione dei 500 anni di Clos-Lucé, evento culturale che collega Francia e Italia.e Giorno della Memoria di Leonardo da Vinci che morì in questo luogo. Cosa c’è dopo questo annuncio? “Un progetto europeo” All’ingresso della Grande Galerie, lo ha presentato il presidente del Louvre, Laurence des Cars. “conversazione” tra le opere italiane dei due musei “Un bel progetto europeo”. A Sylvain Bellenger, Direttore del Museo di Capodimonte (francese), “Questa mostra passerà alla storia, è l'”Epocale”. (Storia in italiano). » Brigitte Macron ha preso di mira Sergio Mattarella: “Queste opere assomigliano a quelle dell’Italia e della Francia”. Dopo le tensioni tra i governi di Emmanuel Macron e Giorgia Meloni (partito Fratelli d’Italia, estrema destra), la visita segnala un desiderio di pace nelle relazioni franco-italiane, in particolare per quanto riguarda la politica o la cultura migratoria. Il governo Meloni vuole riconfermare i vertici italiani alla guida delle principali istituzioni del Paese: all’inizio di maggio è stato adottato un decreto che fissa a 70 anni il limite di età per i registi stranieri di teatro. Sotto la direzione dell’Opera di Napoli READ Un villaggio italiano per scoprire la dolce vita Mercoledì mattina, al Louvre, il ministro della Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, secondo il quotidiano Echi, chiedendo la restituzione di oltre 200 opere saccheggiate dalla Francia in epoca napoleonica e ancora conservate nei musei francesi, si è detto felice di vedere i capolavori di Capodimonte nel cuore del Louvre. Il napoletano – che porta il nome del santo patrono della città, Gennaro o Janvier – ha sorriso e ha offerto al ministro della Cultura francese Reema Abdel-Malak una Vespa per portarlo in giro. Una visita al Louvre meno diplomatica di quella di due presidenti, per esempio una lunga sosta davanti a due bellissimi ritratti di parmigiano napoletano. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni potrebbe visitare la Francia alla fine di giugno.

