La Lega, il partito di estrema destra italiano, non aderisce al PPE – EURACTIV.com

Salvini ha messo fine alle voci di una possibile lega all’interno del Partito popolare europeo (PPE), il gruppo parlamentare europeo di destra. Identità di destra e democrazia al Parlamento europeo (ID).

Tuttavia, ha aggiunto: “Continuo a lavorare per un accordo tra tutti i partiti di centrodestra a Bruxelles, rendendo più serie alcune battaglie”.

Non sorprende che Salvini abbia respinto l’asse tra il PPE ei socialisti. “Non crede che piacerà agli elettori moderati e di centrodestra”E il Ppe è stato interrogato su questioni chiave care alla destra in Italia.

“Cosa pensa il PPE della maternità surrogata? Penso che sia un abominio. O sono le restrizioni nell’industria automobilistica che mettono in ginocchio le aziende ei lavoratori europei?” Quel Sig. Salvini rifiuta.

Sig. Salvini allo stesso tempo ha risposto ai commenti di Silvio Berlusconi, che considera i liberali (Rinnovamento) e i conservatori (Riformatori e conservatori europei – CRE) come potenziali alleati del Ppe, garantendo una maggioranza di centrodestra. “Una nuova ispirazione per l’azione istituzionale europea”.

“Ritengo fondamentale che i nostri partner italiani della Lega siano a bordo. Dentro o fuori dal Ppe, devono prima decidere loro”L’ex primo ministro e presidente ha sottolineato Forza Italia (PPE), membro della coalizione di governo italiana, così come Matteo Salvini.

In un’intervista a EURACTIV, il ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani (Forza Italiadescritto come PPE).“Importante” Proseguimento del dialogo tra la commissione parlamentare CRE e il PPE “Pur avendo poteri diversi, per lo più votano insieme al Parlamento europeo”.

Diverso è invece il discorso per Identità e Democrazia (Id), con la Lega di Salvini che si unisce alla stretta alleata Marine Le Pen (Raduno nazionale), che Tajani ha bocciato con forza.

“Niente estremismo, non abbiamo niente a che fare con Marine Le Pen”, Ministro e vicepremier annunciati nell’ultima conferenza Forza Italia a Milano.

“Non sono stato eletto dai suoi voti. Siamo stati eletti dalle voci di moderati e conservatori. Georgia Meloni è la leader dei conservatori europei e la Le Pen non è una conservatrice. Non abbiamo niente a che fare con lei.Egli ha detto.

Alla domanda sull’alleanza tra la Le Pen e Salvini, Tajani ha risposto: “È legittimo, ma non collegato al centrodestra Le Pen”.

I commenti, mal digeriti dalla Lega, sono stati messi in dubbio, dicendosi vicina al partito francese.

“Siamo fieri amici e alleati di Marine Le Pen e Jordan Bartella, che oggi rappresentano il Primo Partito di Francia e, soprattutto, non insultiamo l’Italia, il suo governo e i suoi cittadini”hanno detto Marco Zani, Presidente della Commissione Informatica e Marco Campomenosi, Presidente della Delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

Tuttavia, le indiscrezioni dal Consiglio federale della Lega rivelano una forte indecisione all’interno del partito sulla fusione con IT. Forza Italia.

“Dobbiamo lasciare il gruppo di Identità e Democrazia (ID) in Europa (…) Il carattere della Lega è un partito di governo (…) Siamo però considerati “amici italiani dei radicali tedeschi””Lo ha detto in un’intervista il vicesegretario e deputato della Lega Andrea Krippa CartaSi riferisce al partito tedesco AfD.

“Questa coalizione ci danneggia proprio perché indebolisce la nostra posizione di partito di governo”.Sig. spiegò Crippa.