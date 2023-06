La FIGC ha respinto i tentativi del Napoli di prendere di mira il boss italiano Mancini

La Federcalcio italiana (FIGC) ha immediatamente smentito le notizie secondo cui il Napoli avrebbe contattato l’allenatore dell’Italia Roberto Mancini per offrire il ruolo di Luciano Spalletti.

I campioni d’Italia cercano un nuovo tattico dopo che Spalletti ha deciso di prendersi un anno sabbatico e lasciare lo Stadio Diego Armando Maradona.

Diverse opzioni sono state proposte dai media, ma il Corriere dello Sport ha titolato oggi in esclusiva, insistendo sul fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha contattato Mancini personalmente per discutere del lavoro.

La FIGC ha prontamente risposto al messaggio e ha chiesto a Mancini se avesse avuto conversazioni, poi l’ha immediatamente inoltrato all’agenzia di stampa ANSA.

“Il CT della nazionale italiana Roberto Mancini non ha ricevuto alcun invito da parte di Aurelio De Laurentiis o dei suoi ambasciatori a prendere la panchina del Napoli”, si legge nel comunicato.

“Ne abbiamo parlato con il mister e lui ha un contratto con gli azzurri fino al 2026”.

Mancini è alla guida del Nacional dal maggio 2018, vincendo Euro 2020 e raggiungendo quattro volte la finale di Nations League, ma non riuscendo a qualificarsi per il Mondiale 2022 in Qatar.

Luis Enrique, Julian Nagelsmann e Vincenzo Italiano sono tra le opzioni legate al ruolo del Napoli.