Carta. Un grande mercato italiano arriva a Grau-du-Roi a luglio

Notizie Occitania Dai un’occhiata ai miei messaggi

Segui questo mezzo

Dal 6 al 10 luglio 2022 a Crawford-du-Roi viene allestito un grande mercato italiano. (©AdobeStock)

Quando si pensa all’Italia si pensa alla gastronomia, alla tradizione, ma anche alla moda. Le parole che mi vengono in mente sono: salumi, vini, pizze, gioielli, borse in pelle, scarpe… beh, questi sono tutti prodotti italiani che puoi trovare. Dal 6 al 10 luglio, nel miglior mercato di Crawford-du-Roi (Garde).

Infatti, in questa stagione estiva, il municipio ha deciso di viziare i suoi turisti e concittadini Mercato italiano, nel suo centro storico. In realtà, quest’ultimo accade boulevard Maréchal-Juin e place Léon-Constantin. Riunisce artigiani e produttori di tutta Italia alla scoperta della loro cultura, delle loro conoscenze e dei loro tesori.

Animazioni

Oltre alle stazioni offshore, Sarà fornito intrattenimento di viaggio. Per esempio, Un soffiatore di vetro Mostrerà ai visitatori le ancestrali tecniche di lavorazione del vetro della regione di Murano.

La città di Grau-du-Roi sarà molto affollata quest’estate. Infatti, luglio e agosto di solito vedono un aumento di dieci volte della popolazione in spiaggia. Inutile dire che l’area del kart è ricca di meraviglie. In ogni caso, i turisti saranno felici di sapere che possono nuotare in tutta sicurezza nelle spiagge di Boucanet ed Espiquet. Secondo un rapporto dell’Organizzazione regionale della sanità in Occitania, L’acqua di mare del Grau-du-Roi è di ottima qualità.

Informazioni pratiche: 6-9 luglio, 10-14 e 17-23, 10 luglio, 10-19.

Questo articolo ti è stato utile? Sappi che puoi seguire Actu Occitanie nello spazio Le mie notizie . Con un clic, dopo la registrazione, puoi trovare tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.