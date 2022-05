Al-Ittihad sconfitto dopo uno scenario duro, il Club Brugge guida il campionato (0-2)

7 tiri di cui 4 in porta per Al Ittihad, nessuno per Brugge

La partita è iniziata alla grande: la Federazione ha esercitato forti pressioni sulla difesa del Bruges, offuscata dagli attacchi di Bruxelles. Mignolet è stato chiamato più volte. Il portiere ha notevolmente fermato un tiro potente di Toma sulla sua linea, che Undav ha trovato nel rettangolo (17).

Il blocco di Bruges è stato posizionato nel suo angolo del campo per gran parte del primo periodo. De Ketelaere è particolarmente costretto a difendere come terzino sinistro.

Il Brugge continuerà a creare un’occasione poco prima della fine del primo tempo, Burgess sbaglia e permette a Noa Lang di scivolare sulla fascia sinistra, poi manda l’olandese Adamien, senza alcun controllo da solo nel rettangolo di unione, ma Machida interviene superbamente fermando la palla del tallone.

Nella ripresa nessun gol nonostante i 45 minuti. Sia tecnicamente che fisicamente, gli unionisti sono al di sopra. Il Bruxelles ha avuto tante occasioni, con 4 tiri in porta, ma è stata dura all’ultimo cenno, e Maurice non ha avuto parate da fare, solo Noa Lang ha rischiato in una contro il Brugge.

Vanzeir se loupe, Vaneken Punit l’Union

Inizia il secondo periodo e la Federazione continua a dominare il suo avversario. Al 54′ Michel Lazar sfiora un po’ il rettangolo.. calcio di rigore per Al-Ittihad! È Dante Vanzer che si prende cura di lei. Il Red Devil prova palla bassa a terra sulla sinistra… ma la pelle sbaglia il palo, mentre Mignolet era comunque partito dalla destra. Ittihad non è assolutamente in grado di segnare contro il Brugge in questa stagione.

Gli uomini di Mazz sono stati espulsi per una decina di minuti dopo l’occasione mancata ma sono riusciti a riprendere il controllo della partita. Ma nonostante l’egemonia di Bruxelles, Bruges punirebbe il sindacato per il suo errore.

Skov Olsen, appena in partita, manda un cross perfetto verso di lei Hans Vanaken , omesso nel rettangolo. Il centrocampista mette in evidenza il suo ottimo gioco di testa e apre le marcature contro il primo tempo (0-1, 73). Il gol del primo tiro in porta per il Brugge. Il club è quasi alla pari di un punto con Al Ittihad. Questo gol, a venti minuti dal rigore di Vanzer, potrebbe essere la svolta nella stagione 2021-2022.

I sindacati sono stati eliminati dopo questo sviluppo del destino e non potevano più costruire alla fine della partita. Bruges è riuscita a creare pericolo durante la riqualificazione. Skov Olsen di Nusa si trova sul lato destro del rettangolo. Dane cerca di colpire in modo aggressivo, ma Maurice è vigile.

Alla fine della partita, Morris è salito nel rettangolo del Brugge per l’ultimo corner della partita, ma Brugge ha recuperato palla, e Olsen e Noosa sono andati verso la porta vuota. Mituma taglia Olsen nel tentativo di bloccare la porta, ma Antonio Nossa C’è per spingere la palla in fondo alla rete (0-2, 90 + 7).

© BELGA

L’arbitro fischia il finale: il Brugge vince sulla trasferta di Ittihad dopo aver dominato per oltre 70 minuti. Scenario duro per i sindacalisti, che hanno perso occasioni per passare in vantaggio in particolare questo rigore sbagliato di Vanzer.

Blauw en Zwart ora ha lo stesso numero di punti dell’Unione. Dividendo i punti in due prima delle qualificazioni, i residenti di Bruxelles hanno visto i punti totali arrotondati all’unità superiore (77 punti sono risultati 39); Il Brugge non ne ha beneficiato (72 punti diventati 36). Gli uomini di Schroeder sono quindi i nuovi leader in classifica, e tra tre giorni la Federazione avrà l’opportunità di riconquistare il trono passando a Jan Bridel.

Liscombo:

Sottosegretario Generale Morris, Neukoppe, Bigger, Burgess, Machida, Lapucin, Lazar, Nielsen, Touma, Vanzer, Undav

Usato : Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Buchanan, Balanta, Odoi, Vanaken, De Ketelaere, Adamyan, Lang

LEDIRETTO: