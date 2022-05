La Liga: Carrasco batte l’Atletico Madrid contro il Real (video)

Se Real MadridIl fuoriclasse spagnolo, infatti, si è logicamente inchinato questa domenica sera contro il suo vicino di casaAtleticonell’ambito della trentacinquesima giornata del torneo. obiettivo vincente Colchoneros È stato segnato da un calcio di rigore da Yannick Carrasco.

In questa partita a senso unico, l’Atletico ha rapidamente preso in mano la partita. Yannick Carrasco sta per aprire le marcature dopo 9 minuti. Il potente tiro di Red Devil alimenta la quantità di Lunin, foderando Thibaut CourtoisChi guarda la partita dalla panchina. Il portiere belga esplode dopo alcune settimane di stress.

al 38° minuto, Vallejo crescere essendo nel rettangolo grande. È un calcio di rigore per Colchoneros. Carrasco si precipita e becca Lunin, è 1-0.

Lo scenario identico è il secondo periodo. Il Real Madrid non sembra in grado di scuotere i rivali. Lunin tira fuori tutte le stazioni davanti a lui Griezmann A 63 anni. L’occasione più grande nel secondo periodo è Lijanic Carrasco. Il belga è decollato in profondità, presentandosi da solo contro Lunin. Seleziona la prima pubblicazione e trova l’importo. Vera pressione sul gol di Oblak a fine partita. Ma il risultato non cambierà. Diego Simeone vince un duello contro Carlo Ancelotti.

L’Atletico non vince il campionato spagnolo contro il Real da febbraio 2016 (0-1). In classifica, l’Atletico ha consolidato la sua quarta posizione con 6 punti, davanti al Real Betis quinto.