AI: Ping, disegnami una pecora

Presentato per la prima volta al pubblico nel 2021, DALL-E, l’intelligenza artificiale per la generazione di immagini, è stata portata su Bing.

Giornalista nel dipartimento multimediale

Di Tommaso Cassavecchia



Inserito il 26/03/2023 alle 22:30 Tempo di lettura: 3 minuti



SL’intelligenza artificiale è stata in prima linea negli ultimi mesi, principalmente a causa del rapidissimo arrivo dei chatbot nei nostri motori di ricerca. Guidato da Microsoft, che ha integrato ChatGPT nel suo browser Bing poche settimane fa, Google ha appena reso Bard, il suo chatbot, disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Ma c’è un altro settore in cui l’IA sta facendo un ingresso straordinario: la generazione di immagini. Creare un’immagine da zero non è mai stato così facile. Questa settimana Microsoft ha integrato l’ultima versione di DALL-E, un generatore di immagini creato da OpenAI a cui dobbiamo già ChatGPT, nelle ricerche BING. Lo strumento è alla portata di tutti. Attualmente l’uso dell’intelligenza artificiale è limitato alla lingua inglese, ed è in grado di produrre quattro immagini in pochi secondi su richiesta di un netizen. L’accesso non è senza porre domande.



