Cdiscount riduce il prezzo di Apple AirPods Pro 2 e l’offerta è sorprendente

Apple AirPods Pro 2 è in vendita su Cdiscount. Per la stagione primaverile le cuffie wireless del brand Apple sono già proposte in sconto di 30 euro.

Vai su Cdiscount dove il sito di e-commerce francese offre di acquistare AirPods Pro 2 in sconto. Al momento le cuffie targate Apple vengono vendute a 269€ anziché 299€; Che corrisponde a uno sconto istantaneo del 10% dall’e-merchant.

Per informazione, un paio di cuffie Apple AirPods Pro 2 si qualifica per la consegna gratuita a casa tua o presso un punto di ritiro, a seconda dello stato del cliente Cdiscount.

AirPods Pro 2: regalati le cuffie Apple in vendita

Superando le cuffie di prima generazione, gli Apple AirPods Pro 2 presentano il chip Apple H2, un trasduttore Apple progettato per il volo alto, un tweeter ad alta gamma progettato su misura, riduzione attiva del rumore, trasparenza adattiva e un sistema di ventilazione per l’equalizzazione della pressione. , audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa e bilanciamento adattivo.

In termini di sensori, ci sono due microfoni a configurazione radiale, un microfono rivolto verso l’interno, un sensore di rilevamento della pelle, un rilevatore di movimento, un rilevatore di suoni e un controllo tattile.

In termini di durata della batteria, le cuffie possono essere utilizzate per un massimo di 6 ore di ascolto con una singola carica. Con la custodia di ricarica MagSafe inclusa, l’ascolto può essere esteso fino a 30 ore. Infine, un tempo di ricarica di 5 minuti nella custodia ti dà circa 1 ora di ascolto o circa un’ora di conversazione.

Clicca qui per approfittare dell’offerta Cdiscount su Apple AirPods Pro 2

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questo contenuto. È probabile che BFMTV riceva un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.