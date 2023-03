Agli inglesi vengono negati cetrioli, peperoni e pomodori

Dramma nel Regno Unito: gli scaffali dei supermercati di pomodori, peperoni e cetrioli sono vuoti. Le catene Lidl, Aldi, Tesco, Asda e Morrisons, posizionate tra le più economiche del Paese, razionano i loro clienti, permettendo loro di acquistare solo due o tre di ciascuna di queste verdure. Il gruppo Lidl ha preso questa decisione lunedì perché “dal recente aumento della domanda. e per “Garantire che tutti i nostri clienti abbiano accesso ai prodotti di cui hanno bisogno.. Come potevano davvero gli inglesi fare a meno dei pomodori e dei cetrioli necessari per renderli tradizionali colazione inglese O un gin tonic nel tardo pomeriggio?

I supermercati giustificano le loro difficoltà di approvvigionamento “Condizioni meteorologiche avverse in Spagna e Marocco, che hanno pregiudicato la disponibilità di alcuni prodotti in tutto il settore della grande distribuzione”disse Liddell. argomentazione avanzata dal governo. Sebbene il Regno Unito sia l’unico paese europeo in questa posizione.

La Brexit non spiega tutto

Tuttavia, le bancarelle di Da Giovanna, un negozio di alimentari italiano a Islington, un quartiere a nord di Londra, sembrano essere piene. “Non abbiamo problemi a reperire le nostre forniture, anche i pomodorini neri, che in genere sono difficili da reperire, anche se tutti i nostri prodotti provengono dall’Italia”., rassicura il suo capo Veronica, stupita che gli inglesi non tengano conto della stagionalità di frutta e verdura. “Pertanto, la Brexit non ha nulla a che fare con l’attuale carenza di supermercati, sebbene gli elevati costi di trasporto e sdoganamento abbiano fatto salire i prezzi negli ultimi due anni”.

Un negozio di alimentari Food Bazar è installato sullo stesso marciapiede, mostrando apparentemente una montagna di pomodori nella sua area di ortaggi. “Sì, ci sono meno pomodori, cetrioli e peperoni disponibili del solito, ma conosco distributori nel mercato all’ingrosso di Spitafields da più di vent’anni, quindi mi mettono sempre da parte le scatole”.Dice tutto sorrisi, capo Ali Mathur. “Quindi, dovevo ancora pagare il prezzo: vendo i miei pomodorini a 8,99 sterline (10,15 euro) al chilo quando costavano 2,99 sterline sei mesi fa”.

Salendo lungo la catena di approvvigionamento, la questione finanziaria è fondamentale per spiegare questa carenza. “Un anno fa, produrre cetrioli ci costava 25 penny (0,28 euro).afferma Lee Stiles, segretario della Lea Valley Producers Association. In questo distretto agricolo a nord di Londra, gli 80 agricoltori producono 80 milioni di cetrioli e 100 milioni di peperoni all’anno, ovvero i tre quarti della produzione nazionale. “Con il forte aumento dei prezzi dell’energia, il nostro costo è aumentato del 30%, ma i supermercati si sono rifiutati di pagarci più di prima. Quindi hanno scelto ordini più grandi in Spagna e Marocco.

Il Regno Unito, un mercato meno attraente

Negli ultimi dieci anni, il Regno Unito ha importato tra il 43% e il 47% delle sue verdure fresche, secondo i dati del governo. Ma ci sono differenze significative a seconda dell’ortaggio: tra l’80% e l’86% dei pomodori consumati nel Paese viene importato. Mentre i supermercati volevano aumentare i loro ordini all’estero, i raccolti scarsi in Spagna e Marocco hanno impedito loro di compensare gli ordini non effettuati ai produttori britannici. “Tanto più che, potendo scegliere, i produttori europei e africani ora preferirebbero non vendere ai supermercati britannici: ci sono più documenti da produrre e più attese al confine britannico, supermercati Ha fissato prezzi di acquisto inferiori a quelli del continente e i camion sono tornati per tre quarti vuoti dal Regno Unito, che esporta volumi minori in Europa.-gambo Lee Styles. “Da parte nostra, poiché seminiamo solo su richiesta, non abbiamo raccolto nulla a San Valentino, come di solito accade. Il momento in cui le tensioni hanno iniziato a manifestarsi nei grandi marchi.

Perché i supermercati hanno scelto di non aumentare i prezzi dei loro acquisti, anche a costo di scaricarli sui clienti per mantenere i loro margini? “I supermercati preferirebbero mostrare scaffali vuoti e incolpare il clima piuttosto che dire che si rifiutano di pagare salari migliori agli agricoltori del Regno Unito”., analizza il rappresentante di Lea Valley. “Siamo le prime vittime di questa strategia: nell’ultimo anno, il 10% dei nostri associati ha lasciato la propria attività, diventata non redditizia. Ma il governo si rifiuta di intervenire.

Nel breve periodo, la crisi attuale deve continuare oltre la fine di marzo, data fissata dal governo. “Gli agricoltori hanno appena ripiantato e scommettono che con il miglioramento delle temperature useranno meno elettricità e i loro costi torneranno a livelli accettabili”.Styles mi dice. Per quanto riguarda le fette di Gin Tonic e i relativi cetrioli, bisognerà quindi attendere la raccolta, prevista per maggio.